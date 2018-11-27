Песков намекнул на эскалацию боевых действий на Юге и Востоке Украины

В России заявили, что введение Украиной военного положения может привести к усложению ситуации на Донбассе и в Азово-Черноморском регионе.

Читай также: Военное положение: Минсоцполитики будет работать в штатном режиме

В России заявляют, что решение Верховной Рады о введении военного положения может привести к эскалации боевых действий на Юге и Востоке Украины. При этом в Кремле называют указ Петра Порошенко о новом правовом режиме “внутренним делом Украины“, сообщает ТАСС.

Кроме того, в России считают, что такой шаг украинской стороны напрямую связан с выборами президента, которые должны пройти 31 марта 2019 года.

Читай также: Военное положение 60 дней: правительственная газета опубликовала указ Порошенко

“Это внутреннее дело Украины, но на фоне электорального процесса, конечно, подобный шаг, как введение военного положения, имеет особую и мало чем закамуфлированную окраску“, - заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

“Потенциально введение военного положения в ряде регионов может нести угрозу для эскалации напряженности в конфликтном районе. Имеется ввиду Юго-Восток“, - добавил он.

Читай также: Грицак пояснил, что сотрудники СБУ делали на борту захваченных кораблей

Напомним, 25 ноября военные РФ захватили три украинских корабля, обвинив в провокации украинскую сторону. Были ранены шесть моряков, 23 – захвачены в плен. Верховная Рада ввела в отдельных областях (Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории) военное положение на 30 дней. Российские спецслужбы тем временем уже незаконно допросили наших военных.