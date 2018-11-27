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Песков намекнул на эскалацию боевых действий на Юге и Востоке Украины

Комментариев: 14
В России заявили, что введение Украиной военного положения может привести к усложению ситуации на Донбассе и в Азово-Черноморском регионе.
Песков заявил, что Украине стоит ждать эскалации конфликта после введения военного положения
Песков заявил, что Украине стоит ждать эскалации конфликта после введения военного положения
EPA/UPG

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В России заявляют, что решение Верховной Рады о введении военного положения может привести к эскалации боевых действий на Юге и Востоке Украины. При этом в Кремле называют указ Петра Порошенко о новом правовом режиме “внутренним делом Украины“, сообщает ТАСС.

Кроме того, в России считают, что такой шаг украинской стороны напрямую связан с выборами президента, которые должны пройти 31 марта 2019 года.

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“Это внутреннее дело Украины, но на фоне электорального процесса, конечно, подобный шаг, как введение военного положения, имеет особую и мало чем закамуфлированную окраску“, - заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

“Потенциально введение военного положения в ряде регионов может нести угрозу для эскалации напряженности в конфликтном районе. Имеется ввиду Юго-Восток“, - добавил он.

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Напомним, 25 ноября военные РФ захватили три украинских корабля, обвинив в провокации украинскую сторону. Были ранены шесть моряков, 23 – захвачены в плен. Верховная Рада ввела в отдельных областях (Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории) военное положение на 30 дней. Российские спецслужбы тем временем уже незаконно допросили наших военных. 

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Теги: Военное положение, Кремль, РФ, Песков, эскалация
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Комментариев (14)
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Vasya_iz_Ivanovo    27.11.2018, 13:14
Оценка:  -4
Vasya_iz_Ivanovo
ОТСТРЕЛ ты из тех кто не согласных с тобой (т. е. большинство граждан Украины) хочет отправить за поребрик - чемодан вокзал Россия?
Rangol    27.11.2018, 13:26
Оценка:  +1
Rangol
А будет то все наоборот, и никто из вас не откажется свалить в Канаду
fkrfyfan    27.11.2018, 13:08
Оценка:  -3
fkrfyfan
А кто то с порошенко собирается договариваться?
Колишній-східняк    27.11.2018, 12:31
Оценка:  +6
Колишній-східняк
Да эти намёки давно всем понятны...
fulminate    27.11.2018, 12:19
Оценка:  +9
fulminate
Про эскалацию прямо как угроза звучит...
Vasya_iz_Ivanovo    27.11.2018, 12:10
Оценка:  -19
Vasya_iz_Ivanovo
Это нехорошо, количество 200-х В Украине может значительно увеличится.
Peyot    27.11.2018, 12:11
Оценка:  +13
Peyot
количество 200-х руских)))))
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    27.11.2018, 13:07
Оценка:  +2
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Это хорошо!
AntiOlgino    27.11.2018, 12:13
Оценка:  +12
AntiOlgino
А чего переживает враг Украины?
Ведь эти потери россиян засекречены теперь законом.
Вастутнет как-бы, просто дохните и всем насрать.
Вы тут просто враги, оккупанты.
AntiOlgino    27.11.2018, 12:14
Оценка:  +12
AntiOlgino
Не зря ведь Путин своим указом засекретил военные потери России за рубежом после начала войны против Украины.
Peyot    27.11.2018, 12:19
Оценка:  +9
Peyot
так понятно... в одном дебальцево они больше 2000 кадровых потеряли... местных наркоманов даже не считали просто бульдозерами в канавы сгребли и забыли!
Vasya_iz_Ivanovo    27.11.2018, 12:25
Оценка:  -10
Vasya_iz_Ivanovo
А с чего вы взяли, что я враг Украины? Из-за того, что мое мнение не такое как у Майданщиков? Так ведь таких в Украине большинство, нет?
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    27.11.2018, 13:01
Оценка:  +2
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Vasya_iz_Ivanovo
Ехай на "родину"! Такие как ты не враги только своему карману!
AntiOlgino    27.11.2018, 12:02
Оценка:  +13
AntiOlgino
Боевики с Донбасса уже хвастались новейшими модификациями РСЗО и "помощью бурятов"
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