Надежде Савченко делают операцию из-за "невыносимой боли" в ноге

По словам сестры Савченко, операция касается коленного сустава депутата.

Депутата Верховной Рады Надежду Савченко, которая подозревается в терроризме, оперируют в больнице в Киеве.

Об этом сообщила ее сестра и советник Вера Савченко на своей странице в Фейсбуке.

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По словам Веры Савченко, операция касается коленного сустава депутата. Сестра также сообщила, что после операции во вторник Надежду хотят сразу же доставить в СИЗО. Она призвала правоохранителей этого не делать, поскольку, по ее мнению, это приравнивается к пыткам.

Защита Савченко в случае ее немедленной доставки в СИЗО после операции будет подавать жалобу в Европейский суд по правам человека.

“Операция началась где-то с 10:00. Мы сейчас ждем здесь“, - рассказала она в комментарии журналистам.

Савченко ведут на операцию facebook.com/Вера Савченко

Савченко ведут на операцию facebook.com/Вера Савченко

По словам сестры нардепа, операция проходит на улице Деловой, 10/1 в Институте физкультуры.

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“Надежда не раз говорила о проблеме с коленным суставом. Ее осматривали три специалиста, в том числе и с “Феофании“, и все сошлись на том, что оперировать нужно. Но послеоперационный период (в связи с содержанием в СИЗО) под вопросом. Это травма одна давняя, а вторая вот сейчас произошла на коленном суставе. Это разрыв крестообразной связки и затем горизонтальный разрыв мениска“, - пояснила Савченко.

Напомним, народный депутат Надежда Савченко на заседании суда заявила, что ей необходима операция.