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Надежде Савченко делают операцию из-за "невыносимой боли" в ноге

Комментариев: 6
По словам сестры Савченко, операция касается коленного сустава депутата.
Савченко ведут на операцию
Савченко ведут на операцию
facebook.com/Вера Савченко

Депутата Верховной Рады Надежду Савченко, которая подозревается в терроризме, оперируют в больнице в Киеве. 

Об этом сообщила ее сестра и советник Вера Савченко на своей странице в Фейсбуке.

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По словам Веры Савченко, операция касается коленного сустава депутата. Сестра также сообщила, что после операции во вторник Надежду хотят сразу же доставить в СИЗО. Она призвала правоохранителей этого не делать, поскольку, по ее мнению, это приравнивается к пыткам.

Защита Савченко в случае ее немедленной доставки в СИЗО после операции будет подавать жалобу в Европейский суд по правам человека.

“Операция началась где-то с 10:00. Мы сейчас ждем здесь“, - рассказала она в комментарии журналистам.

Савченко ведут на операцию
Савченко ведут на операцию
facebook.com/Вера Савченко
Савченко ведут на операцию
Савченко ведут на операцию
facebook.com/Вера Савченко

По словам сестры нардепа, операция проходит на улице Деловой, 10/1 в Институте физкультуры.

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“Надежда не раз говорила о проблеме с коленным суставом. Ее осматривали три специалиста, в том числе и с “Феофании“, и все сошлись на том, что оперировать нужно. Но послеоперационный период (в связи с содержанием в СИЗО) под вопросом. Это травма одна давняя, а вторая вот сейчас произошла на коленном суставе. Это разрыв крестообразной связки и затем горизонтальный разрыв мениска“, - пояснила Савченко. 

Напомним, народный депутат Надежда Савченко на заседании суда заявила, что ей необходима операция.

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Теги: Савченко, операция, сустав, депутат, СИЗО
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Комментариев (7)
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страхшоссе    27.11.2018, 12:44
Оценка:  0
страхшоссе
щас ей автомат вместо ноги приделают ...
ВосставшийИзБана    27.11.2018, 12:41
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Ампутировать надо. По самую шею.
deadwest    27.11.2018, 12:53
Оценка:  -1
deadwest
Почему? Она, что тоже враг?
deadwest    27.11.2018, 12:54
Оценка:  -1
deadwest
Её записка (на канале Зрада чи Перемога опубликована)
«Украинцы!
Не дайте оставить себя в дураках!
Вы уже однажды проголосовали за президента, который обещал войну за считанные часы закончить. Хотите продолжить войну еще на пять лет, тогда проголосуйте снова за Порошенко!»
Letohradek    27.11.2018, 12:28
Оценка:  0
Letohradek
Почему не в голове?
alex-zol    27.11.2018, 12:39
Оценка:  0
alex-zol
в твоей только веревочка, чикнешь и уши отпадут))))))
Peyot    27.11.2018, 12:21
Оценка:  +1
Peyot
так понятно такую харю на кремлевских харчах отела... колени и устали под весом ее безразмерной опы!
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