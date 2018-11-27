Курс гривны падает после решения о военном положении

По состоянию на утро 27 ноября курс гривны в обменниках существенно снизился. Накануне парламент ввел военное положение в десяти областях.

Агентство “Интерфакс-Украина“ сообщает, что на межбанке во вторник утром котировки гривны выросли до 28,07 - 28,15 за доллар, тогда как в понедельник на закрытии торгов они достигали 27,89 - 27,90.

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Средний курс на “черном рынке“ во вторник вырос с 28,3 до 28,8 гривны за покупку доллара и с 28,5 до 29,35 за продажу.

По информации финансового портала bin.ua, по состоянию на 10:30 утра средний курс покупки доллара в банках достигает 28 гривен, а курс продажи - 28,95 гривны.

Курс евро по сравнению с прошлым днем также вырос: покупка в среднем - 31,7 гривны, продажи - 32,95 гривны.

А в обменниках, которые мы видели, доллар утром покупают по 28,5, а продают по 29,3. Евро покупают по 32,5, а продают по 33,3 гривны.

Курс НБУ, установленный на 27 ноября, составляет 27,9 гривны за доллар и 31,7 гривны за евро.

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Накануне руководство НБУ провело переговоры с представителями крупнейших 40 банков страны.

На этой встрече руководитель Нацбанка Яков Смолий заверил, что не видит рисков для бесперебойной работы банковского сектора в случае введения военного положения.

Следовательно, НБУ не имеет оснований для введения административных мер на денежно-кредитном и валютном рынках.

В свою очередь топ-менеджеры украинских банков подтвердили готовность, как и раньше, обеспечивать бесперебойное проведение платежей, инкассации и пополнения банкоматных и терминальных сетей.

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А после решения парламента о введении военного положения в ряде областей, Минэкономики заверило, что ограничений на экономическую деятельность по всей территории Украины не будет.

“Субъекты хозяйствования и граждане могут осуществлять экономические операции в обычном режиме“, - заявили в МЭРТ.

В понедельник вечером Верховная Рада одобрила указ президента о введении военного положения в Украине сроком на 30 дней.

Военное положение вводится не на всей территории Украины, а только в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины в Азово-Керченской акватории.

Это решение стало реакцией на захват Россией кораблей ВМС Украины около Керченского пролива.