ФСБ опубликовала свою хронологию событий на Азове

Российские пограничники изложили свою версию событий в Керченском проливе 24-26 ноября.

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Пограничная служба ФСБ России опубликовала свою хронологию инцидента у Керченского пролива, во время которого корабли РФ атаковали украинские катера и буксир.

Время в стенограмме указано московское. Хронология приводится без изменений.

24 ноября

16.40 - на удалении 28-30 миль к юго-востоку от мыса Меганом обнаружены и опознаны суда ВМСУ: судно обеспечения Горловка (U-753) и морской буксир Яны Капу (А-947), которые следовали на северо-восток в направлении Керченского пролива.

21.30 - при подходе группы судов ВМСУ к госгранице России ПСКА-302 проинформировал их о порядке пересечения госграницы РФ и правилам плавания по Керчь-Еникальскому каналу, предусматривающим подачу заявки в Морскую администрацию порта Керчь за 48 ч, 24 ч и подтверждение за 4 ч, что кораблями ВМСУ сделано не было. От командиров судов ВМСУ получен ответ, что пересечение госграницы РФ и проход Керченским проливом корабельной группой не планируется.

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22.23 - ПСКА-302 довел до группы судов ВМСУ информацию о закрытии района в территориальном море РФ на подходе к Керченскому проливу со стороны Черного моря. Группа судов ВМСУ осуществляет маневрирование в ИЭЗ РФ на дистанции 6-7 миль от госграницы РФ, на траверзе Керченского пролива.

25 ноября

02:05 - ПСКР Изумруд в ИЭЗ РФ в координатах Ш=44° 50' СШ, Д=36° 29' ВД обнаружил БАК Никополь и Бердянск, следующие на восток в направлении Керченского пролива.

03:45 - Никополь и Бердянск подошли в район нахождения кораблей ВМСУ - судна обеспечения Горловка и буксира Яны Капу.

05:30 - осуществлена дозаправка топливом обоих БАК от судна обеспечения Горловка.

05:35 - Бердянск (позывной Шхуна-175) сообщил на пост технаблюдения (мыс Такиль) о планируемом проходе кораблей ВМСУ (Яны Капу с позывным Десна-947), Никополь с позывным Шхуна-176) и Бердянск в порт Бердянск Керченским проливом в 06:00 киевского времени (07:00 по Москве).

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05:45 - командир ПСКА-302 проинформировал командира Бердянска: “В целях реализации права РФ, как прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве в соответствии с п. 2 ст. 12 ФЗ-155 от 31 июля 1998 года о ВМВ, ТМ и ПЗ РФ мирный проход через ТМ РФ в районе (координаты) временно приостановлен, о чем вы ранее оповещались. Рекомендуем вам не пересекать ГГ РФ до снятия ограничений и выполнения обязательных постановлений в морском порту Керчь“.

05:50 - от командира Бердянска получена информация: “В соответствии с положениями договора между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24 декабря 2003 года мы имеем право на свободу судоходства“.

06:30 - командиром ПСКА-302 до командира Бердянска доведена информация о том, что в Керчь-Еникальском канале для обеспечения безопасности мореплавания действует разрешительный порядок прохода и осуществляется в соответствии с утвержденным капитаном п. Керчь план-графиком. Заявка на проход пролива подается за 48 и 24 ч, подтверждается за 4 ч. Данные требования украинской стороной не выполнены. В связи с этим следование Керчь-Еникальским каналом кораблям ВМСУ запрещается. Данную информацию группа судов ВМСУ проигнорировала и продолжила следовать в направлении территориального моря РФ.

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07:10 - в координатах Ш=44° 52' СШ, Д=36° 31' ВД корабли ВМСУ пересекли линию госграницы РФ, следуют к Керченскому проливу.

07:20 - ПСКР Дон, ПСКР Изумруд принимали меры по недопущению прохода кораблей ВМСУ Керчь-Еникальским каналом, вызывали украинские корабли по радиосвязи, требовали немедленно покинуть территориальное море РФ. Требования покинуть территориальное море РФ судами ВМСУ игнорировались.

08:35 - корабли ВМСУ были приведены в боевую готовность: расчехлены артиллерийские установки, стволы артиллерийских установок подняты на угол 45 градусов и направлены в сторону кораблей и катеров РФ. Российской стороной доведено до кораблей ВМСУ, что в ТМ РФ угроза применения оружия будет расцениваться как нарушение норм международного права и законодательства РФ.

10:35 - группа судов ВМСУ в координатах Ш=46° 09 СШ, Д=36° 33 ВД доложили в штаб военно-морской базы Очаково ВМСУ, что они зажаты кораблями береговой охраны ПС ФСБ РФ, буксиру идти сложно, предлагают катерам типа Гюрза на максимальных скоростях оторваться и уйти вне фарватера.

10:35-18:30 - в результате маневрирования российских погранкораблей группа судов ВМСУ была блокирована в районе якорной стоянки №471 к югу от Керченского пролива.

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18:30 - группа судов ВМСУ в целях прорыва блокирования снялась с дрейфа, начала движение курсом 200 градусов на выход из территориального моря РФ, скорость Бердянска, Никополя - 20 узлов, Яны Капу - 8 узлов. Дон и Изумруд начали преследование группы судов ВМСУ, довели до них требование об остановке.

19:00-20:40 - Дон и Изумруд продолжили преследование группы судов ВМСУ, вызов на связь на 16 канале УКВ-диапазона, подачу звуковых, световых и пиротехнических сигналов об остановке. Группа судов ВМСУ требования об остановке не выполняли, на связь не выходили.

20:42 - Изумруд предупредил группу судов ВМСУ о выполнении предупредительной стрельбы в случае продолжения игнорирования сигналов и требований об остановке.

В связи с тем, что кораблями пограничных органов были исчерпаны все обусловленные сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для предотвращения нарушений законодательства РФ катерами ВМСУ <...> командир Изумруда принял решение на выполнение предупредительной стрельбы из бортовой артиллерийской установки в сторону судов ВМСУ.

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20:45 - Изумруд в координатах РФ Ш=44° 53'47 СШ, Д=36° 25'76 ВД в территориальном море выполнил предупредительную стрельбу в сторону групповой цели (Бердянск, Никополь и Яны Капу) по левому борту на кормовых курсовых углах от Изумруда с дистанции 2 кабельтовых, которая позволяла увидеть факт выполнения предупредительной стрельбы. Группа судов ВМСУ на требования об остановке не реагировали, на связь не выходили, продолжали движение в сторону линии госграницы РФ.

20:50 - Изумруд предупредил Бердянск, что в случае невыполнения требований об остановки по нему будет применено оружие на поражение. БАК Бердянск требования об остановке проигнорировал.

20:55 - Изумруд в координатах Ш=44° 51'3 СШ, Д=36° 23'4 ВД в территориальном море применил оружие на поражение по Бердянск.

20:58 - Бердянск лег в дрейф, на связь вышел командир катера, сообщил о раненых на борту, запросил помощи.

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21:06 - Изумруд задержал Бердянск, снял с него 7 членов экипажа, из них 3 раненых, которым оказана первая медпомощь, для спасения катера ВМСУ выполнены первичные мероприятия по борьбе за живучесть.

21:15 - Дон остановил и задержал буксир Яны Капу.

21:27 - вертолет МО РФ Ка-52 остановил Никополь, к месту остановки катера ВМСУ подошел МПК Суздалец ЧФ РФ для контроля за его действиями.

23:21 - Дон осуществил задержание Никополя.

26 ноября

00:40 - ПСКА-605 доставил раненых военнослужащих ВМСУ в Керчь, раненые направлены на лечение в 1-ю Керченскую горбольницу.

01:10 - начато конвоирование задержанных судов ВМСУ в порт Керчь.

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06:40 - задержанные суда ВМСУ доставлены в порт Керчь для дальнейшего разбирательства.

Напомним, вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих. ФСБ России обвинила украинскую сторону в “опасных маневрах“ во время захода в “закрытую акваторию территориального моря РФ“.

Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива “провокационными“. МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины.