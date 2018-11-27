Снегопад накрыл Карпаты, местами до 33 см

Температура воздуха в регионе составляет почти 7 градусов мороза.

Фото заснеженных Карпат и Закарпатья выкладывают в соцсетях

На весь экран Свернуть

Читай также: В Австралии перед началом лета выпал снег

В Украинских Карпатах во вторник утром 27 ноября резко выпало значительное количество снега, местами толщина покрова уже превысила 30 сантиметров.

Об этом сообщается на странице Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах на Facebook.

На вершине Пожижевская температура опустилась ниже -6 градусов, и здесь выпало около 24-33 см снега. На горе Плай была зафиксирована такая же температура, туман, но нападало всего 5 см снега. А на Драгобрате насыпало 22 см снега, термометр показывал около -7 градусов.

Читай также: Погода на неделю: в Украине похолодает, местами снег

Живописными фотографиями заснеженных Карпат и Закарпатской области активно делятся пользователи соцсетей.

Как сообщалось 26 ноября, в США из-за снежной бури отменили более тысячи авиарейсов.