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Снегопад накрыл Карпаты, местами до 33 см

Комментариев: 2
Температура воздуха в регионе составляет почти 7 градусов мороза.
Снегопад накрыл Карпаты, местами до 33 см
© соцсети
Фото 1/6
  • Фото заснеженных Карпат и Закарпатья выкладывают в соцсетях
  • Фото заснеженных Карпат и Закарпатья выкладывают в соцсетях
  • Фото заснеженных Карпат и Закарпатья выкладывают в соцсетях
  • Фото заснеженных Карпат и Закарпатья выкладывают в соцсетях
  • Фото заснеженных Карпат и Закарпатья выкладывают в соцсетях
  • Фото заснеженных Карпат и Закарпатья выкладывают в соцсетях
Снегопад накрыл Карпаты, местами до 33 см
Фото заснеженных Карпат и Закарпатья выкладывают в соцсетях
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В Украинских Карпатах во вторник утром 27 ноября резко выпало значительное количество снега, местами толщина покрова уже превысила 30 сантиметров.

Об этом сообщается на странице Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах на Facebook.

На вершине Пожижевская температура опустилась ниже -6 градусов, и здесь выпало около 24-33 см снега. На горе Плай была зафиксирована такая же температура, туман, но нападало всего 5 см снега. А на Драгобрате насыпало 22 см снега, термометр показывал около -7 градусов.

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Живописными фотографиями заснеженных Карпат и Закарпатской области активно делятся пользователи соцсетей.

Как сообщалось 26 ноября, в США из-за снежной бури отменили более тысячи авиарейсов.

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Теги: снег, Карпаты, Закарпатье
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Комментариев (2)
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deadwest    27.11.2018, 12:52
Оценка:  0
deadwest
Карпаты, хрустящий снег под ногами...красота...
Колишній-східняк    27.11.2018, 12:44
Оценка:  0
Колишній-східняк
Ну так и пора уже. Или нет?
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