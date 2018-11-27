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Атака на Азовском море: раненый 18-летний моряк вышел на связь

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 2
18-летний моряк одессит Андрей Эйдер сообщил, что его прооперировали.
Отец моряка написал в соцсети, что гордится сыном
Отец моряка написал в соцсети, что гордится сыном
соцсети

18-летний моряк одессит Андрей Эйдер, который был ранен в Азовском море во время атаки кораблей РФ на украинские военные суда, вышел на связь с родными и сообщил, что его прооперировали.

Об этом в Facebook сообщила его мачеха Евгения Эйдер.

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“По состоянию на сейчас (08.35) информация которой владею я - Андрей позвонил вчера вечером своей девушке. Сказал немного - Что прооперировали, лежит в больнице, все в порядке“, - написала она.

Ранее, отец Андрея Эйдера написал в Facebook, что гордится своим сыном. Пост собрал свыше 11 тысяч лайков.

Напомним, 26 ноября ФСБ России обнародовала видеозапись “допроса“ трех пленных украинских моряков. Позднее, в ВМС Украины заявили, что моряков заставляют под давлением давать неправдивые показания. 

Сообщается, что пленных украинских моряков уже доставили из Керчи в Симферополь, где их будут “судить“.

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Теги: Азовское море, атака РФ, моряки, раненый
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Комментариев (3)
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АХТИАР    27.11.2018, 13:25
Оценка:  0
АХТИАР
таких надо в депутпты
Rangol    27.11.2018, 13:42
Оценка:  0
Rangol
Он может получить теперь и политическое убежище в России ведь, за сдачу врагу корабля при военном положении его ждёт расстрел
pochta-mail    27.11.2018, 13:57
Оценка:  0
pochta-mail
За что именно???
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