Атака на Азовском море: раненый 18-летний моряк вышел на связь

18-летний моряк одессит Андрей Эйдер сообщил, что его прооперировали.

18-летний моряк одессит Андрей Эйдер, который был ранен в Азовском море во время атаки кораблей РФ на украинские военные суда, вышел на связь с родными и сообщил, что его прооперировали.

Об этом в Facebook сообщила его мачеха Евгения Эйдер.

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“По состоянию на сейчас (08.35) информация которой владею я - Андрей позвонил вчера вечером своей девушке. Сказал немного - Что прооперировали, лежит в больнице, все в порядке“, - написала она.

Ранее, отец Андрея Эйдера написал в Facebook, что гордится своим сыном. Пост собрал свыше 11 тысяч лайков.

Напомним, 26 ноября ФСБ России обнародовала видеозапись “допроса“ трех пленных украинских моряков. Позднее, в ВМС Украины заявили, что моряков заставляют под давлением давать неправдивые показания.

Сообщается, что пленных украинских моряков уже доставили из Керчи в Симферополь, где их будут “судить“.