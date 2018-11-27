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Военным РФ, напавшим на украинских моряков, объявлено подозрение

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 7
О подозрении объявили восьми пограничникам ФСБ и служащим Вооруженных Сил РФ.
Во врмея атаки, российские корабли столкнулись между собой
Во врмея атаки, российские корабли столкнулись между собой
kerch.fm

СБУ и военная прокуратура объявили подозрение пограничникам ФСБ России и военнослужащим Вооруженных сил РФ, совершившим нападение на украинских моряков.

Об этом в своем Facebook сообщает пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

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Отмечается, что 27 ноября следователи СБУ в Одесской области и военные прокуроры Военной прокуратуры Южного региона Украины объявили подозрение восьми пограничникам ФСБ и служащим Вооруженных Сил РФ.

Уголовные преступления квалифицированы по ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины:

Спикер ГПУ перечисляет фамилии российских военных, которым объявлено подозрение:

  • контр-адмиралу С. Станкевичу - начальнику пограничного управления ФСБ РК и г. Севастополя по ч. 2 ст. 437 УК Украины;
  •  вице-адмиралу Г. Медведеву - заместителю руководителя Пограничной службы ФСБ РФ руководителю департамента береговой охраны по ч. 2 ст. 437 УК Украины;
  •  капитану 1 ранга Г. Ромашкину - начальнику службы пункта управления ФСБ РФ по РК и г. Севастополь, в состав которого входят ПСКР Изумруд и ПСКР Дон по ч. 2 ст. 437 УК Украины;
  •  капитану 1 ранга А. Шеину - заместителю начальника управления начальнику отдела БУ ПУ ФСБ РФ по РК по ч. 2 ст. 437 УК Украины;
  •  капитану 2 ранга А. Шатохину - начальнику службы в г. Керчь пункта управления ФСБ РФ по РК по ч. 2 ст. 437 УК Украины;
  •  капитану 2 ранга А. Саляеву - командиру пограничного сторожевого корабля ПСКР Дон по ч. 2 ст. 437 УК Украины;
  •  капитану 3 ранга А. Шипицыну - командиру сторожевого корабля Изумрудт ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 437 УК Украины;
  •  капитану 3 ранга С. Щербакову - командиру малого противолодочного корабля Суздалец ч. 2 ст. 437 УК Украины.

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Напомним, захваченных Россией во время вооруженного нападения в Черном море украинских моряков, сегодня перевозят из Керчи в Симферополь для суда. 

Также, ФСБ России обнародовала видеозапись “допроса“ трех пленных украинских моряков с кораблей, которые были задержаны во время нападения в Азовском море. 

 

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Теги: пограничники, подозрение, уголовное дело, военнослужащие, РФ, Украина
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Комментариев (7)
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fkrfyfan    27.11.2018, 14:46
Оценка:  -1
fkrfyfan
Как отправили? Через фэйсбук или в одноклассниках?
AloneInNight    27.11.2018, 14:55
Оценка:  0
AloneInNight
А как ваш цирковой СК отправлял хотя бы Яценюку обвинения по Чечне?
Goga19041984    27.11.2018, 14:19
Оценка:  -2
Goga19041984
ща "мини военное положение" как тренировка "военного положения" перед выборами, Петя спецом пошлет провокационный отряд в марте, случится инцидент, отмена выборов, Петя пиночет.
Letohradek    27.11.2018, 14:33
Оценка:  0
Letohradek
Не повторяй чушь киселевскую!
GALE    27.11.2018, 14:17
Оценка:  -2
GALE
Детский сад.
Letohradek    27.11.2018, 14:03
Оценка:  -1
Letohradek
Отличный ход! Теперь перечисленные козлики на долгие годы будут лишены возможности побывать за рубежом А если рискнут это сделать, попадут в руки правосудия!
lalikana    27.11.2018, 14:56
Оценка:  -2
lalikana
Да ты шо.... Виолетта ,долго будешь косить под малолетку туповатенького??
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