Военным РФ, напавшим на украинских моряков, объявлено подозрение

О подозрении объявили восьми пограничникам ФСБ и служащим Вооруженных Сил РФ.

Во врмея атаки, российские корабли столкнулись между собой kerch.fm

СБУ и военная прокуратура объявили подозрение пограничникам ФСБ России и военнослужащим Вооруженных сил РФ, совершившим нападение на украинских моряков.

Об этом в своем Facebook сообщает пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

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Отмечается, что 27 ноября следователи СБУ в Одесской области и военные прокуроры Военной прокуратуры Южного региона Украины объявили подозрение восьми пограничникам ФСБ и служащим Вооруженных Сил РФ.

Уголовные преступления квалифицированы по ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины:

Спикер ГПУ перечисляет фамилии российских военных, которым объявлено подозрение:

контр-адмиралу С. Станкевичу - начальнику пограничного управления ФСБ РК и г. Севастополя по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

вице-адмиралу Г. Медведеву - заместителю руководителя Пограничной службы ФСБ РФ руководителю департамента береговой охраны по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

капитану 1 ранга Г. Ромашкину - начальнику службы пункта управления ФСБ РФ по РК и г. Севастополь, в состав которого входят ПСКР Изумруд и ПСКР Дон по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

капитану 1 ранга А. Шеину - заместителю начальника управления начальнику отдела БУ ПУ ФСБ РФ по РК по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

капитану 2 ранга А. Шатохину - начальнику службы в г. Керчь пункта управления ФСБ РФ по РК по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

капитану 2 ранга А. Саляеву - командиру пограничного сторожевого корабля ПСКР Дон по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

капитану 3 ранга А. Шипицыну - командиру сторожевого корабля Изумрудт ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 437 УК Украины;

капитану 3 ранга С. Щербакову - командиру малого противолодочного корабля Суздалец ч. 2 ст. 437 УК Украины.

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Напомним, захваченных Россией во время вооруженного нападения в Черном море украинских моряков, сегодня перевозят из Керчи в Симферополь для суда.

Также, ФСБ России обнародовала видеозапись “допроса“ трех пленных украинских моряков с кораблей, которые были задержаны во время нападения в Азовском море.