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Россиянам ограничили въезд и выезд на пунктах пропуска в Крым

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 5
Украинцы и граждане других стран могут свободно въезжать на территорию полуострова.
В Херсонской области с 25 ноября ограничили въезд и выезд россиян в Крым и обратно
В Херсонской области с 25 ноября ограничили въезд и выезд россиян в Крым и обратно
khoda.gov.ua

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Херсонская область ограничила пересечение административной границы с оккупированным Крымом для граждан России в связи с агрессией РФ и введением военного положения. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев, передает УНН.

Ограничение работает в трех контрольно-пропускных пунктах - “Чаплинка“, “Каланчак“, “Чонгар“.

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По словам Гордеева, режим ограниченного пересечения начал действовать заранее – еще 25 ноября, но касается только граждан государства-агрессора.

“Пункты пропуска сейчас работают в режиме ограниченного сечения относительно граждан Российской Федерации. Как туда, так и обратно“, - отметил губернатор. При этом граждан Украины и других государств пропускают в Крым и из Крыма без ограничений.

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Напомним, 25 ноября военные РФ захватили три украинских корабля, обвинив в провокации украинскую сторону. Были ранены шесть моряков, 23 – захвачены в плен.

Верховная Рада ввела в 10 областях - Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской - и внутренних водах Азово-Керченской акватории военное положение на 30 дней. Мининфтраструктуры уже сообщило об усилении охраны аэропортов и вокзалов.

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Теги: Гордеев, Херсон, Крым, Граница, военное положение, РФ
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Комментариев (5)
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Глод    27.11.2018, 15:38
Оценка:  0
Глод
Вроде бы иностранцы могут попадать в Крым через Украину только по спецразрешениям от ДМС?
fkrfyfan    27.11.2018, 14:44
Оценка:  0
fkrfyfan
А если шароварам запретят въезд в Крым? Опять поднимут вой: А нас за что?
Люблю_Украину    27.11.2018, 14:29
Оценка:  -2
Люблю_Украину
Не совсем понятно, а шоколадки могут границу пересекать как и ранее или им тоже запретили?
rezvo4    27.11.2018, 14:08
Оценка:  0
rezvo4
Крымчанам запретили въезд на украину.
Letohradek    27.11.2018, 14:42
Оценка:  -1
Letohradek
Запретили, и что далее? Не хрен две пенсии получать. Мечтали подохнуть на расии, пусть мечта сбудется!
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