Россиянам ограничили въезд и выезд на пунктах пропуска в Крым

Украинцы и граждане других стран могут свободно въезжать на территорию полуострова.

В Херсонской области с 25 ноября ограничили въезд и выезд россиян в Крым и обратно khoda.gov.ua

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Херсонская область ограничила пересечение административной границы с оккупированным Крымом для граждан России в связи с агрессией РФ и введением военного положения. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев, передает УНН.

Ограничение работает в трех контрольно-пропускных пунктах - “Чаплинка“, “Каланчак“, “Чонгар“.

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По словам Гордеева, режим ограниченного пересечения начал действовать заранее – еще 25 ноября, но касается только граждан государства-агрессора.

“Пункты пропуска сейчас работают в режиме ограниченного сечения относительно граждан Российской Федерации. Как туда, так и обратно“, - отметил губернатор. При этом граждан Украины и других государств пропускают в Крым и из Крыма без ограничений.

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Напомним, 25 ноября военные РФ захватили три украинских корабля, обвинив в провокации украинскую сторону. Были ранены шесть моряков, 23 – захвачены в плен.

Верховная Рада ввела в 10 областях - Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской - и внутренних водах Азово-Керченской акватории военное положение на 30 дней. Мининфтраструктуры уже сообщило об усилении охраны аэропортов и вокзалов.