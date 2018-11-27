Россиянам ограничили въезд и выезд на пунктах пропуска в Крым
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Херсонская область ограничила пересечение административной границы с оккупированным Крымом для граждан России в связи с агрессией РФ и введением военного положения. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев, передает УНН.
Ограничение работает в трех контрольно-пропускных пунктах - “Чаплинка“, “Каланчак“, “Чонгар“.
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По словам Гордеева, режим ограниченного пересечения начал действовать заранее – еще 25 ноября, но касается только граждан государства-агрессора.
“Пункты пропуска сейчас работают в режиме ограниченного сечения относительно граждан Российской Федерации. Как туда, так и обратно“, - отметил губернатор. При этом граждан Украины и других государств пропускают в Крым и из Крыма без ограничений.
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Напомним, 25 ноября военные РФ захватили три украинских корабля, обвинив в провокации украинскую сторону. Были ранены шесть моряков, 23 – захвачены в плен.
Верховная Рада ввела в 10 областях - Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской - и внутренних водах Азово-Керченской акватории военное положение на 30 дней. Мининфтраструктуры уже сообщило об усилении охраны аэропортов и вокзалов.