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Почти полсотни россиян в Борисполе развернули и отправили обратно в Минск

Комментариев: 10
Россиянам отказали во въезде уже по прибытию из Минска в Киев.
Россияне не смогли попасть в Киев и были вынуждены вернуться в Беларусь
Россияне не смогли попасть в Киев и были вынуждены вернуться в Беларусь
facebook.com/airportboryspil

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С утра понедельника 47 граждан России вернулось авиарейсами из Киева в Минск. Такие данные зафиксировал Государственный пограничный комитет Беларуси.

“Граждане России сообщили, что им отказано во въезде в Украину. Вчера вернулись 12 человек, остальные – сегодня“, - рассказал официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

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“В отношении этих граждан РФ оформлен пограничный контроль в аэропорту Минска, в дальнейшем они абсолютно вольны в своих действиях“, -  сообщил он.

Бычковский отметил, что пограничные службы Украины не проинформировали белорусскую сторону о каких-либо изменениях порядка пересечения границы Украины иностранными гражданами.

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При этом он напомнил, что недопуск на свою территорию иностранных граждан является компетенцией и правом пограничных органов любой страны.

В наземных пунктах пропуска, по словам Бычковского, то есть при пересечении границы поездами или автомобилями, фактов групповых возвратов россиян на территорию Беларуси из Украины пока не зафиксировано.

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Белорусская сторона сама не производила дополнительных мер по усилению пограничного режима на границе с Украиной, отметил также представитель ГПК.

Напомним, Херсонская область ввела ограничение на пересечение россиянами административной границы с оккупированным Крымом. Также в связи с введением военного положения Мининфраструктуры усилило охрану в аэропортах и на вокзалах и обещало обучить сотрудников действовать скоординировано в случае атаки врага.

 

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Теги: Украина, Беларусь, аэропорт, россияне, Минск, Борисполь, военное положение
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Источник: Интерфакс-Украина

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Комментариев (10)
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BaltijasCels    27.11.2018, 15:33
Оценка:  -1
BaltijasCels
Граждан Украины не следует так заворачивать при посещении РФ. Большинство украинцев порядочные люди. Я так думаю.
deadwest    27.11.2018, 15:12
Оценка:  0
deadwest
не надо попадать в плохое место в плохое время.
это прям про нынешнюю дуркаину.
но все-же будем надеятся на лучшее.
GALE    27.11.2018, 15:06
Оценка:  +1
GALE
Свидомая истерия.
deadwest    27.11.2018, 15:02
Оценка:  +1
deadwest
Ахахах ! Как будто россияне там толпами мотались в Украину и обратно ))) Смешные такие ) Ну во-первых, жители Крыма все имеют по два паспорта сейчас и границу там пересекают как украинцы. А во-вторых, больных на голову россиян, которые решили из Крыма по Украине прогуляться, я думаю, нет и не было ;
fkrfyfan    27.11.2018, 14:52
Оценка:  -2
fkrfyfan
А если теперь начнут шароварщиков так разворачивать и отправлять назад в самую нищую? Только не десятками а тысячами, то опять а нас за что?
fulminate    27.11.2018, 15:23
Оценка:  -1
fulminate
Каждому, кого не пустили в Украину, дали бумажечьку, в которой причина изложена. Может они законы какие-то раньше нарушили или может болеют чем. Вот надо причину эту узнать, обдумать, а потом писать подобные комментарии про тысячи украинцев, которых не пустят куда-то...
Letohradek    27.11.2018, 14:29
Оценка:  +2
Letohradek
В Борисполе при прохождении фейс-контроля, пограничник россиянам задает вопрос:"Бывали ли в Крыму, и каким образом заезжали"? Если рус.турист отвечает, да, бывал ... и заезжал со стороны "керченского моста", Этого достаточно для того, что бы не пустить ватоголовых в Украину.
Letohradek    27.11.2018, 14:29
Оценка:  +1
Letohradek
Что не так? Нарушал правила прохождения украинской границы - получи депорт!
fulminate    27.11.2018, 14:32
Оценка:  +1
fulminate
Можно было кинуть на пару суток в обезьянник, мотивируя тем, что они озлобленно хмурились и опасно маневрировали своими чемоданами...
Letohradek    27.11.2018, 14:37
Оценка:  -1
Letohradek
А лучше не на пару суток, а до момента обмена на украинских заложников, сидящих в тюрьмах педерасии.
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