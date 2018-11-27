Почти полсотни россиян в Борисполе развернули и отправили обратно в Минск

Россиянам отказали во въезде уже по прибытию из Минска в Киев.

Россияне не смогли попасть в Киев и были вынуждены вернуться в Беларусь facebook.com/airportboryspil

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С утра понедельника 47 граждан России вернулось авиарейсами из Киева в Минск. Такие данные зафиксировал Государственный пограничный комитет Беларуси.

“Граждане России сообщили, что им отказано во въезде в Украину. Вчера вернулись 12 человек, остальные – сегодня“, - рассказал официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

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“В отношении этих граждан РФ оформлен пограничный контроль в аэропорту Минска, в дальнейшем они абсолютно вольны в своих действиях“, - сообщил он.

Бычковский отметил, что пограничные службы Украины не проинформировали белорусскую сторону о каких-либо изменениях порядка пересечения границы Украины иностранными гражданами.

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При этом он напомнил, что недопуск на свою территорию иностранных граждан является компетенцией и правом пограничных органов любой страны.

В наземных пунктах пропуска, по словам Бычковского, то есть при пересечении границы поездами или автомобилями, фактов групповых возвратов россиян на территорию Беларуси из Украины пока не зафиксировано.

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Белорусская сторона сама не производила дополнительных мер по усилению пограничного режима на границе с Украиной, отметил также представитель ГПК.

Напомним, Херсонская область ввела ограничение на пересечение россиянами административной границы с оккупированным Крымом. Также в связи с введением военного положения Мининфраструктуры усилило охрану в аэропортах и на вокзалах и обещало обучить сотрудников действовать скоординировано в случае атаки врага.