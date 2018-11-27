Атака на Азовском море: ГПУ показала фото пробоины украинского катера
Генпрокуратура показала фото подбитого украинского катера Бердянск в ходе недавней атаки кораблей РФ в Азовском море.
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На фото видна проникающая пробоина от снаряда. РосСМИ сообщали, что украинские моряки в ходе атаки россиян получили осколочные ранения “от так называемой вторички: когда велась стрельба по кораблю, от корпуса отлетали мелкие металлические осколки - ими и посекло конечности украинским военным, находившимся на катере“.
Напомним, 18-летний моряк одессит Андрей Эйдер, который был ранен россиянами, вышел на связь с родными и сообщил, что его прооперировали.
До этого, пограничная служба ФСБ России опубликовала свою хронологию инцидента у Керченского пролива, после которого корабли РФ захватили два украинских катера - Бердянск и Никополь, а также буксир Яны Капу.
Абы потрындеть?
Бронирование противопульное, а тут явно не из стрелкового лупили.
Это от обиженного бота, которому читать не дано даже?
Явно не 12.7 мм ... выглядит вообще как от 76 мм пробоина
https://www.youtube.com/ watch?v=-dD8q32T7Rg...channel=1 38neva
А Крым и Донбасс по их же версии не Россия оккупировала ...
Ага ...
Дебилы, бл... (по Лаврову).