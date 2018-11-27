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Атака на Азовском море: ГПУ показала фото пробоины украинского катера

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 20
На фото видны последствия попадания снаряда в катер, в результате чего предположительно были ранены осколками украинские моряки.
Катер Бердянск обстреляли с корабля РФ
Катер Бердянск обстреляли с корабля РФ
gp.gov.ua

Генпрокуратура показала фото подбитого украинского катера Бердянск в ходе недавней атаки кораблей РФ в Азовском море.

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На фото видна проникающая пробоина от снаряда. РосСМИ сообщали, что украинские моряки в ходе атаки россиян получили осколочные ранения “от так называемой вторички: когда велась стрельба по кораблю, от корпуса отлетали мелкие металлические осколки - ими и посекло конечности украинским военным, находившимся на катере“.

Напомним, 18-летний моряк одессит Андрей Эйдер, который был ранен россиянами, вышел на связь с родными и сообщил, что его прооперировали.

До этого, пограничная служба ФСБ России опубликовала свою хронологию инцидента у Керченского пролива, после которого корабли РФ захватили два украинских катера - Бердянск и Никополь, а также буксир Яны Капу.

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Теги: Азовское море, катер Бердянск, пробоина, ГПУ, ВМС ВСУ, атака РФ
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Комментариев (20)
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fkrfyfan    27.11.2018, 14:55
Оценка:  -3
fkrfyfan
И это бронекатер? Похоже там сталь как на Таврии. Петя сэкономил при строительстве
AloneInNight    27.11.2018, 14:58
Оценка:  0
AloneInNight
Ты о чем?
Абы потрындеть?
Бронирование противопульное, а тут явно не из стрелкового лупили.
AloneInNight    27.11.2018, 15:00
Оценка:  -1
AloneInNight
Бронирование на уровне бэтэра примерно, "защищающее от осколков и пуль калибра 7.62 мм. "
AloneInNight    27.11.2018, 15:06
Оценка:  0
AloneInNight
Минусы?
Это от обиженного бота, которому читать не дано даже?
AloneInNight    27.11.2018, 14:51
Оценка:  +5
AloneInNight
Чем это лупанули?
Явно не 12.7 мм ... выглядит вообще как от 76 мм пробоина
AloneInNight    27.11.2018, 14:53
Оценка:  +3
AloneInNight
Хотя может и НУРСом все же попали летуны ...
deadwest    27.11.2018, 14:32
Оценка:  -4
deadwest
По теме, эксперты говорят, что это Абордажный багор был...
deadwest    27.11.2018, 14:38
Оценка:  -5
deadwest
Вот какие пробоины в реальной жизни а не в кино. Применяли АК-630
https://www.youtube.com/ watch?v=-dD8q32T7Rg...channel=1 38neva
AloneInNight    27.11.2018, 14:52
Оценка:  +4
AloneInNight
630-й автомат нахрен бы разрезал борт пополам
AloneInNight    27.11.2018, 14:46
Оценка:  +3
AloneInNight
Под дебила косишь?
ВосставшийИзБана    27.11.2018, 14:47
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Не косит. Он такой и есть.
Woodbrother    27.11.2018, 14:23
Оценка:  +8
Woodbrother
Обстрел и захват наших катеров в наших территориальных водах - это акт международного терроризма.
deadwest    27.11.2018, 14:43
Оценка:  -5
deadwest
Лесны
deadwest    27.11.2018, 14:13
Оценка:  -14
deadwest
В суд Симферополя приехали адвокаты задержанных украинских моряков. Среди них, в том числе, защищавшие ранее членов запрещённого меджлиса. Вот и складывается пазл. Понятно, почему меджлис так активно взялся поддерживать нарушителей, что даже акцию у суда проводят, общественников нагнали.
deadwest    27.11.2018, 14:13
Оценка:  -13
deadwest
Меджлис ничего бесплатно не делает. А адвокатская тайна позволяет не раскрывать сумму. Интересно только, кто именно платит за сей банкет...
Letohradek    27.11.2018, 14:16
Оценка:  +10
Letohradek
Бараняка тупая, что нарушили украинские катера? По международным правилам, они имели полное право на прохождение через пролив, следуя в свой порт!
Колишній-східняк    27.11.2018, 14:22
Оценка:  +11
Колишній-східняк
А Азовское море - внутреннее море Украины и Рассисткой Педерации. И заход в него украинских судов свободен.
Woodbrother    27.11.2018, 14:22
Оценка:  +9
Woodbrother
deadwest - типичная пригожинская портянка из на москвы.
deadwest    27.11.2018, 14:41
Оценка:  -3
deadwest
Woodbrother прям провидец! Лесной братец? Сколько твои кумиры-фашисты детей в печах позжигали? Один твой ник это уже преступление.
AloneInNight    27.11.2018, 14:50
Оценка:  +3
AloneInNight
По версии нынешних оккупантов мы тут вообще всей страной младенцев со снегирями едим ...
А Крым и Донбасс по их же версии не Россия оккупировала ...
Ага ...
Дебилы, бл... (по Лаврову).
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