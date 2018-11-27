Атака на Азовском море: ГПУ показала фото пробоины украинского катера

На фото видны последствия попадания снаряда в катер, в результате чего предположительно были ранены осколками украинские моряки.

Генпрокуратура показала фото подбитого украинского катера Бердянск в ходе недавней атаки кораблей РФ в Азовском море.

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На фото видна проникающая пробоина от снаряда. РосСМИ сообщали, что украинские моряки в ходе атаки россиян получили осколочные ранения “от так называемой вторички: когда велась стрельба по кораблю, от корпуса отлетали мелкие металлические осколки - ими и посекло конечности украинским военным, находившимся на катере“.

Напомним, 18-летний моряк одессит Андрей Эйдер, который был ранен россиянами, вышел на связь с родными и сообщил, что его прооперировали.

До этого, пограничная служба ФСБ России опубликовала свою хронологию инцидента у Керченского пролива, после которого корабли РФ захватили два украинских катера - Бердянск и Никополь, а также буксир Яны Капу.