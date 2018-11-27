В Днепре снова расстреляли авто

Во время инцидента никто из людей не пострадал.

В городе Днепре на улице Жуковского 27 ноября в 6:00 местные жители обнаружили возле одного из домов автомобиль Subaru со следами выстрелов. На место вызвали полицию.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на командира 3-го батальона патрульной полиции в Днепропетровской области Дениса Петухова.

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“Автомобиль в таком состоянии обнаружили только в 6:00, хотя выстрелы, по словам жильцов дома, слышали около 3:00. Возле машины остались гильзы“, - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в инциденте никто не пострадал. На автомобиле остались следы после выстрелов. На месте работают правоохранители. Детали происшествия выясняются.

Как сообщалось 26 ноября, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого неизвестный стрелял в Opel, пострадал мужчина, который находился за рулем автомобиля.