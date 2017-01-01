На киевских вокзалах ищут бомбу из-за звонка анонима
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Правоохранители обыскивают Центральный железнодорожный вокзал Киева, автовокзал возле него и прилегающую территорию на предмет взрывных устройств. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
На месте работают следственно-оперативные группы территориальных управлений полиции, также взрывотехническая служба и кинологи.
“Около 13.00 по спецлинии 102 позвонил неизвестный и сказал, что центральный вокзал заминирован“, - пишет пресс-служба.
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Поскольку звонивший человек не назвал адрес, работники на всякий случай обыскивают не только сам вокзал, но и весь периметр вокруг названного места.
Происшествие внесено в журнал единого учета заявлений и сообщений Голосеевского и Соломенского управлений полиции.
В течение последних месяцев в Украине “минировали“ мэрию в Харькове в день суда над Виктором Януковичем, метро Льва Толстого в Киеве и универмаг “Украина“, также расположенный в столице. Работников пришлось эвакуировать, а сами здания - тщательно обыскать.