Полиция открыла дело на "евробляхеров", блокирующих КПП Ужгород
На участников блокировки проезда транспорта и работы контрольно-пропускного пункта Ужгород полиция возбудила уголовное производство.
Об этом говорится в сюжете телеканала Сириус, передает Depo.Закарпатье.
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Активисты, которые протестуют против нового закона о легализации авто на зарубежных номерах и блокируют автодорогу на КПП Ужгород пропускают только рейсовые автобусы, автомобили с детьми или больными, а также автомобили с пассажирами, у которых есть билеты на самолет.
“Действия лиц, которые препятствуют свободному передвижению транспортных средств подпадают под действие статьи 279 УКУ, а потому полиция в пределах своих полномочий проводит необходимые следственные действия, для того, чтобы зафиксировать эту ситуацию. Мы предупредили всех гостей, что будет проводиться следственное действие, протокол с места события, фото, видеофиксация“, - рассказал начальник Ужгородского отдела полиции Виталий Мацола.
Как сообщалось 26 ноября, “евробляхеры“ частично разблокировали западную границу.