Полиция открыла дело на "евробляхеров", блокирующих КПП Ужгород

Недовольные водители, которых протестующие не пропускали на КПП Ужгород, вызвали полицию.

На КПП Ужгород пропускают только рейсовые автобусы, авто с детьми или больными zak.depo.ua

На участников блокировки проезда транспорта и работы контрольно-пропускного пункта Ужгород полиция возбудила уголовное производство.

Об этом говорится в сюжете телеканала Сириус, передает Depo.Закарпатье.

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Активисты, которые протестуют против нового закона о легализации авто на зарубежных номерах и блокируют автодорогу на КПП Ужгород пропускают только рейсовые автобусы, автомобили с детьми или больными, а также автомобили с пассажирами, у которых есть билеты на самолет.

“Действия лиц, которые препятствуют свободному передвижению транспортных средств подпадают под действие статьи 279 УКУ, а потому полиция в пределах своих полномочий проводит необходимые следственные действия, для того, чтобы зафиксировать эту ситуацию. Мы предупредили всех гостей, что будет проводиться следственное действие, протокол с места события, фото, видеофиксация“, - рассказал начальник Ужгородского отдела полиции Виталий Мацола.

Как сообщалось 26 ноября, “евробляхеры“ частично разблокировали западную границу.