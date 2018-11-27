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Полиция открыла дело на "евробляхеров", блокирующих КПП Ужгород

Комментариев: 2
Недовольные водители, которых протестующие не пропускали на КПП Ужгород, вызвали полицию.
На КПП Ужгород пропускают только рейсовые автобусы, авто с детьми или больными
На КПП Ужгород пропускают только рейсовые автобусы, авто с детьми или больными
zak.depo.ua

На участников блокировки проезда транспорта и работы контрольно-пропускного пункта Ужгород полиция возбудила уголовное производство.

Об этом говорится в сюжете телеканала Сириус, передает Depo.Закарпатье.

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Активисты, которые протестуют против нового закона о легализации авто на зарубежных номерах и блокируют автодорогу на КПП Ужгород пропускают только рейсовые автобусы, автомобили с детьми или больными, а также автомобили с пассажирами, у которых есть билеты на самолет. 

“Действия лиц, которые препятствуют свободному передвижению транспортных средств подпадают под действие статьи 279 УКУ, а потому полиция в пределах своих полномочий проводит необходимые следственные действия, для того, чтобы зафиксировать эту ситуацию. Мы предупредили всех гостей, что будет проводиться следственное действие, протокол с места события, фото, видеофиксация“, - рассказал начальник Ужгородского отдела полиции Виталий Мацола.

Как сообщалось 26 ноября, “евробляхеры“ частично разблокировали западную границу.

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Теги: евробляхеры, протоесты, Ужгород
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Комментариев (2)
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Fon_Pascha    27.11.2018, 15:19
Оценка:  +1
Fon_Pascha
за е ба ли!!!!! надо их отучить дороги перекрывать
cjkbnth    27.11.2018, 15:12
Оценка:  +1
cjkbnth
Гордость за новую полицию, сменилась на презрение тупорылых шестерок дешевой "власти"
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