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Стало известно, кто командовал захватом украинских кораблей

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 20
Данные аудиоперехвата вывели исследователей на руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России.
Начальник береговой охраны России Геннадий Медведев
Начальник береговой охраны России Геннадий Медведев
mil.in.ua

Операцией по захвату украинских кораблей в районе Керченского пролива руководил начальник береговой охраны России Геннадий Медведев. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщает Украинский милитаристский портал, со ссылкой на данные из аудиоперехвата разговоров российских военных.

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“В опубликованном Генеральным штабом ВС Украины радиоперехвате упоминается некто под фамилией Медведев как человек, который контролировал и отдавал приказы о потоплении или повреждении украинских военных кораблей“, - говорится в сообщении.

По данным издания он - руководитель департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Медведев Геннадий Николаевич.

Отмечается, что Медведев родился 14 сентября 1959. После аннексии Крыма был назначен начальником пограничного управления ФСБ России в Крыму. Впоследствии пошел на повышение.

“Именно он отдавал приказ о таране и штурме украинских кораблей, шедших в Азовское море, и руководил процессом осуществления агрессии“, - пишет издание.

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Российские военные моряки в переговорах также делали предположения, что непосредственным командованием и указаниями занимался президент России Владимир Путин.

“Что касается других ответственных лиц, то командование патрульным сторожевым кораблем Изумруд осуществлял капитан 3 ранга Андрей Шипицын. Он родился 25 декабря 1969 года. Именно этот российский офицер при осуществлении нападения другого корабля ПСКР Дон на украинском рейдовый тральщик Яны Капу не справился с управлением и совершил столкновение с другим российским кораблем“, - говорится в сообщении.

Волонтеры также узнали в одном из членов экипажей корабля российского Изумруд предателя из бывших военнослужащих Морской охраны ГПСУ Дмитрия Трибушина из Джанкоя.

По данным базы Миротворец, Трибушин родился в 1991 году, в 2013 году окончил Академию ВМС им. Нахимова, после чего служил на пограничном катере. В 2014 году вместе с кораблями Морской охраны ушел в Одессу, однако сразу же вернулся в Крым и там вступил в ряды российского флота.

Напомним, вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих. 

Позднее, 27 ноября, пограничная служба ФСБ России опубликовала свою хронологию инцидента у Керченского пролива, во время которого корабли РФ атаковали украинские катера и буксир.

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Теги: Россия, Украина-Россия, Черное море, Керченский пролив, корабли, Азовское море, флот
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Комментариев (20)
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Колишній-східняк    27.11.2018, 16:53
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Матюкался он как боцман...
nvk1945    27.11.2018, 15:55
Оценка:  -7
nvk1945
Информация для детского сада. Перехват они разговоров сделали.
Пишите есчё, "некто под фамилией Медведев"
Это был Медведев из Москвы информация 100))
dinops    27.11.2018, 15:43
Оценка:  -8
dinops
Гениально...а должен был министр культуры командовать...шуты-исследователи
BaltijasCels    27.11.2018, 15:39
Оценка:  -6
BaltijasCels
В Миротворце и Тимошенко находится.... будущий президент Украины. Побачимо що буде с миротворцем, коли Юля до влади прийде...))))
AntiOlgino    27.11.2018, 15:44
Оценка:  +4
AntiOlgino
Ты автор этого Миротворца?
Для тебя вся Украина враг и ты это не особо скрываешь.
Georg55    27.11.2018, 15:52
Оценка:  +7
Georg55
Пусть юля лучше борщи внукам варит ..нарулись уже!!! До сих пор харкаем!!
Женек    27.11.2018, 15:33
Оценка:  -8
Женек
Хорошо сработал , все ребята живы остались
AntiOlgino    27.11.2018, 15:37
Оценка:  +5
AntiOlgino
Путинские уже тысячи таких пацанов уже похоронили на нашей земле.
Только ради чего?
BaltijasCels    27.11.2018, 15:40
Оценка:  -8
BaltijasCels
Путин твой бох? Шо то часто ты его упоминаешь..))))
AntiOlgino    27.11.2018, 15:42
Оценка:  +7
AntiOlgino
Он глава наших врагов, которого ты постоянно выгораживаешь, какую-бы тупую антиукраинскую бредятину он не нес.
AntiOlgino    27.11.2018, 15:43
Оценка:  +6
AntiOlgino
Опять обижаться будешь и минусить с других ников, служака?
Letohradek    27.11.2018, 15:31
Оценка:  +8
Letohradek
Отлично! После неестественного ухода из жизни, кремлевского подонка, эти мразоты, также подохнут незаметно. А возможно и раньше от предложенной чашечки "чая"
BaltijasCels    27.11.2018, 15:29
Оценка:  -12
BaltijasCels
И здесь гражданская война?
Letohradek    27.11.2018, 15:32
Оценка:  +9
Letohradek
"Гражданская" в твоей ватной бестолковке! На деле же, русня творит беспредел!
AntiOlgino    27.11.2018, 15:38
Оценка:  +5
AntiOlgino
Больной?
Реально больной
Georg55    27.11.2018, 15:57
Оценка:  +6
Georg55
" Росссия - это не страна, а царство абсурда, недобензоколонка, банановая республика без бананов, фейк-диктатура, трагикомичное опасное шапито, вызывающее отвращение и презрение всего цивилизованного мира." — Слава Рабинович, финансист
виджай    27.11.2018, 15:29
Оценка:  +4
виджай
а почему бы не использовать опыт Израиля,по устранению виновных из списка живущих?
BaltijasCels    27.11.2018, 15:30
Оценка:  -10
BaltijasCels
Израиль с террористами борется. а не со своими согражданами.
Letohradek    27.11.2018, 15:32
Оценка:  +5
Letohradek
Израиль и ссученных ликвидирует, где бы они не находились
Georg55    27.11.2018, 15:58
Оценка:  +3
Georg55
У русского человека от тоски, чернухи и безнадеги, которая его окружает и той беспросветности, в которой он живет, выхода только два - алкоголизм и война. Война не важно где, не важно с кем, не важно за что. А в девяноста процентов случаев война еще и совмещенная с алкоголизмом." — Аркадий Бабченко,
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