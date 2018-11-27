Стало известно, кто командовал захватом украинских кораблей

Данные аудиоперехвата вывели исследователей на руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России.

Операцией по захвату украинских кораблей в районе Керченского пролива руководил начальник береговой охраны России Геннадий Медведев. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщает Украинский милитаристский портал, со ссылкой на данные из аудиоперехвата разговоров российских военных.

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“В опубликованном Генеральным штабом ВС Украины радиоперехвате упоминается некто под фамилией Медведев как человек, который контролировал и отдавал приказы о потоплении или повреждении украинских военных кораблей“, - говорится в сообщении.

По данным издания он - руководитель департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Медведев Геннадий Николаевич.

Отмечается, что Медведев родился 14 сентября 1959. После аннексии Крыма был назначен начальником пограничного управления ФСБ России в Крыму. Впоследствии пошел на повышение.

“Именно он отдавал приказ о таране и штурме украинских кораблей, шедших в Азовское море, и руководил процессом осуществления агрессии“, - пишет издание.

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Российские военные моряки в переговорах также делали предположения, что непосредственным командованием и указаниями занимался президент России Владимир Путин.

“Что касается других ответственных лиц, то командование патрульным сторожевым кораблем Изумруд осуществлял капитан 3 ранга Андрей Шипицын. Он родился 25 декабря 1969 года. Именно этот российский офицер при осуществлении нападения другого корабля ПСКР Дон на украинском рейдовый тральщик Яны Капу не справился с управлением и совершил столкновение с другим российским кораблем“, - говорится в сообщении.

Волонтеры также узнали в одном из членов экипажей корабля российского Изумруд предателя из бывших военнослужащих Морской охраны ГПСУ Дмитрия Трибушина из Джанкоя.

По данным базы Миротворец, Трибушин родился в 1991 году, в 2013 году окончил Академию ВМС им. Нахимова, после чего служил на пограничном катере. В 2014 году вместе с кораблями Морской охраны ушел в Одессу, однако сразу же вернулся в Крым и там вступил в ряды российского флота.

Напомним, вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих.

Позднее, 27 ноября, пограничная служба ФСБ России опубликовала свою хронологию инцидента у Керченского пролива, во время которого корабли РФ атаковали украинские катера и буксир.