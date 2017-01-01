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Под Одессой у матери соцслужба отняла пятерых детей

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В доме была ужасная антисанитария, женщина злоупотребляет акоголем.
Во время очередного рейда полиция и соцслужба проверяли условия проживания семей
Во время очередного рейда полиция и соцслужба проверяли условия проживания семей
od.npu.gov.ua

В селе Великие Ламзаки Лиманского района Одесской области сотрудники полиции и соцслужб забрали из неблагополучной семьи сразу пятерых детей, младшему мальчику 2 года.

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“Во время очередного рейда проверены условия проживания семьи, в которой воспитываются пятеро малолетних детей. В доме была ужасная антисанитария. В комнатах царил беспорядок, разбросана грязный детская одежда, продукты питания отсутствовали. Мать злоупотребляет алкогольными напитками и должным образом не ухаживает за детьми“, — отметили в райотделе полиции. 

Члены комиссии решили немедленно отнять пятерых детей у горе-матери. Четырех из них (разного возраста) направили на временное устройство в Одесский областной приют для детей. Самого младшего, двухлетнего мальчика, поместили в детское отделение местной больницы.

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“Сейчас решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности и лишения ее родительских прав», — заключили правоохранители.

Двухлетнего мальчика пока поместили в детское отделение больницы
Двухлетнего мальчика пока поместили в детское отделение больницы
od.npu.gov.ua

Как сообщалось 9 ноября, в Кривом Роге двое детей попали в реанимацию из-за отравления алкоголем.

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Теги: алкоголь, дети, Одесская область
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