Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Порошенко издал указ, уточняющий детали военного положения

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 4
Военное положение будет действовать с 26 ноября по 26 декабря.
Указ о военном положении на 30 суток выложили на сайте Президента
Указ о военном положении на 30 суток выложили на сайте Президента
УНИАН
Президент Петр Порошенко подписал указ, который вносит изменения в решение Совета нацбезопасности и обороны в части продолжительности действия военного положения в Украине.
 
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
 

Читай также: Атака на Азовском море: ГПУ показала фото пробоины украинского катера

В частности, своим указом №392 Порошенко утверждает решение СНБО от 26 ноября о внесении изменения в предыдущее решение Совета, тоже от 26 ноября, О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине.
 
В новой редакции решения Совета нацбезопасности срок действия военного положения сокращается с 60 до 30 суток, и предполагается, что оно продлится с 14:00 26 ноября по 14:00 26 декабря 2018 года.
 
25 ноября в Керченском проливе пограничные катера ФСБ РФ взяли на таран и открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины. Во время атаки россияне захватили в плен более 20 украинских моряков и три их корабля. При этом были ранены 6 украинцев.
 

Читай также: Стало известно, кто командовал захватом украинских кораблей

Напомним, официальная ежедневная газета правительства Урядовый квартал опубликовала указ президента Петра Порошенко о вводе военного положения в Украине сроком не 30 дней, как было принято в Раде, а на 60 дней.
 
Поделись:
Теги: Порошенко, указ, военное положение, СНБО, корабли, Азовское море
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Глод    27.11.2018, 16:49
Оценка:  0
Глод
Это какая-то новая газета "Урядовый квартал"?
GALE    27.11.2018, 16:06
Оценка:  +6
GALE
Ему почки менять пора. Мешки под глазами, нездоровый цвет лица. И миллиарды могут не помочь.
Адекваты    27.11.2018, 16:17
Оценка:  +4
Адекваты
Так диабетик и пьёт.
Rangol    27.11.2018, 16:20
Оценка:  +5
Rangol
Что не пить то в свое удовольствие, для народа война, а ему прибыль растет каждый год в 12. раз
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь