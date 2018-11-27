Порошенко издал указ, уточняющий детали военного положения

Военное положение будет действовать с 26 ноября по 26 декабря.

Указ о военном положении на 30 суток выложили на сайте Президента УНИАН

Президент Петр Порошенко подписал указ, который вносит изменения в решение Совета нацбезопасности и обороны в части продолжительности действия военного положения в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Читай также: Атака на Азовском море: ГПУ показала фото пробоины украинского катера В частности, своим указом №392 Порошенко утверждает решение СНБО от 26 ноября о внесении изменения в предыдущее решение Совета, тоже от 26 ноября, О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине. В частности, своим указом №392 Порошенко утверждает решение СНБО от 26 ноября о внесении изменения в предыдущее решение Совета, тоже от 26 ноября, О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине.

В новой редакции решения Совета нацбезопасности срок действия военного положения сокращается с 60 до 30 суток, и предполагается, что оно продлится с 14:00 26 ноября по 14:00 26 декабря 2018 года.

25 ноября в Керченском проливе пограничные катера ФСБ РФ взяли на таран и открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины. Во время атаки россияне захватили в плен более 20 украинских моряков и три их корабля. При этом были ранены 6 украинцев.