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Президент заставил нардепов проголосовать за защиту своей страны, – политолог

Комментариев: 6
Президент заставил нардепов проголосовать за защиту своей страны, – политолог

Президент Украины проявил себя в качестве сильного лидера, когда в понедельник, 26 ноября, объявил военное положение и заставил Верховную Раду поддержать это решение. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал эксперт-политолог Владимир Макаровский.

“Кто бы что ни говорил, а после вчерашних событий понял, что такое чувство гордости за наши Вооруженные силы. И по-настоящему зауважал нашего президента. Наши моряки не испугались российских  военных. Да, я видел видео допроса наших ребят, но вы представляете, какое психологическое давление им приходится испытывать?  А в деле они держались молодцом!“ – подчеркнул Макаровский.

По его мнению, решение Петра Порошенко о введении военного положения было своевременным и уместным.

“Президент в критический для страны момент проявил себя настоящим главнокомандующим – объявил военное положение в приграничных территориях. А потом лично пришел в Верховную Раду и заставил депутатов, проголосовать и защитить свою страну. И заставил заткнуться недоброжелателей в парламенте. Часть “консерв“, впрочем, не выдержала и вскрылась. Их список – тех, кто голосовал против защиты своей Родины – можно посмотреть на сайте Верховной Рады“, – отметил эксперт.

В заключение политолог подчеркнул, что вчера увидел реальную решимость президента “вопреки огромному противодействию псевдопатриотов“защищать Украину всеми возможными средствами.

Напомним, в понедельник, 26 ноября Верховная Рада на внеочередном заседании после многочасовой дискуссии и препирательств 276 голосами поддержала инициативу президента о введении военного положения в Украине. Его действие продлится 30 дней, начиная с 9:00 28 ноября 2018 года. Действие военного положения распространяется только на Винницкую, Луганскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Харьковскую, Черниговскую и Херсонскую области, а также на внутренние воды Керченской акватории.

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Комментариев (6)
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fkrfyfan    27.11.2018, 16:24
Оценка:  +1
fkrfyfan
Жадное, с поддержкой в 5% - сильный политический лидер?
Peyot    27.11.2018, 16:23
Оценка:  -4
Peyot
когда этот клоун рыгоналов поддерживает вы все боты как один его в очко в засос целуете)))) а здесь вон все дружно навалились)))))
Sirko_1111    27.11.2018, 15:59
Оценка:  +1
Sirko_1111
Подхалимаж зачтен. Иди получи 30 серебряников.
GALE    27.11.2018, 15:57
Оценка:  +2
GALE
Нах мне мнение какого-то Макаровского? Чушь несёт.
нафнаф    27.11.2018, 15:48
Оценка:  0
нафнаф
что за высер штатного жополиза пети
atos    27.11.2018, 15:45
Оценка:  0
atos
Да защитники ещё те, в кого не плюнь одни защитники)))))
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