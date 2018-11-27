Президент заставил нардепов проголосовать за защиту своей страны, – политолог

Президент Украины проявил себя в качестве сильного лидера, когда в понедельник, 26 ноября, объявил военное положение и заставил Верховную Раду поддержать это решение. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал эксперт-политолог Владимир Макаровский.

“Кто бы что ни говорил, а после вчерашних событий понял, что такое чувство гордости за наши Вооруженные силы. И по-настоящему зауважал нашего президента. Наши моряки не испугались российских военных. Да, я видел видео допроса наших ребят, но вы представляете, какое психологическое давление им приходится испытывать? А в деле они держались молодцом!“ – подчеркнул Макаровский.

По его мнению, решение Петра Порошенко о введении военного положения было своевременным и уместным.

“Президент в критический для страны момент проявил себя настоящим главнокомандующим – объявил военное положение в приграничных территориях. А потом лично пришел в Верховную Раду и заставил депутатов, проголосовать и защитить свою страну. И заставил заткнуться недоброжелателей в парламенте. Часть “консерв“, впрочем, не выдержала и вскрылась. Их список – тех, кто голосовал против защиты своей Родины – можно посмотреть на сайте Верховной Рады“, – отметил эксперт.

В заключение политолог подчеркнул, что вчера увидел реальную решимость президента “вопреки огромному противодействию псевдопатриотов“защищать Украину всеми возможными средствами.

Напомним, в понедельник, 26 ноября Верховная Рада на внеочередном заседании после многочасовой дискуссии и препирательств 276 голосами поддержала инициативу президента о введении военного положения в Украине. Его действие продлится 30 дней, начиная с 9:00 28 ноября 2018 года. Действие военного положения распространяется только на Винницкую, Луганскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Харьковскую, Черниговскую и Херсонскую области, а также на внутренние воды Керченской акватории.