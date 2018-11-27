Двоих украинских моряков арестовали почти до конца января

Украинские военные с захваченных россиянами кораблей встретят Новый год за решеткой.

Читай также: Стало известно, кто командовал захватом украинских кораблей

Киевский районный "суд" Симферополя, работающий в оккупированном Крыму, принял "решение" об аресте на два месяца для двух задержанных ФСБ украинских моряков. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Таким образом, член экипажа захваченного россиянами буксира “Яны Капу“ Владимир Варемез и матрос захваченного катера “Никополь“ Сергей Цыбизов отправлены в СИЗО до 25 января 2019 года.

Читай также: “Горжусь каждым“: командующий ВМС написал письмо пленным морякам

Ранее Россия заявила, что на украинских военных кораблях, которые были обстреляны и захвачены военными РФ в нейтральных водах Керченского пролива, были сотрудники СБУ.

В СБУ признали это и пояснили, что сотрудники контрразведки СБУ и должны быть “приписаны“ к формированиям ВСУ или Госпогранслужбы и уже пятый год воюют бок-о-бок с рядовыми бойцами.

Возле суда, который должен избрать меру пресечения украинским моряками, дежурят российские силовики - они усилили меры безопасности в связи с началом процесса.

Читай также: Атака на Азовском море: ГПУ показала фото пробоины украинского катера

Накануне крымчане собрались возле Киевского суда, чтобы поддержать задержанных ФСБ украинцев. Защищать наших моряков вызвались около восьми адвокатов, работающих в оккупированном Крыму.

Напомним, 25 ноября военные РФ захватили три украинских военных корабля, обвинив в провокации украинскую сторону. Были ранены шесть моряков, 23 – захвачены в плен.

Читай также: Военным РФ, напавшим на украинских моряков, объявлено подозрение

Верховная Рада ввела в 10 областях - Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской - и внутренних водах Азово-Керченской акватории военное положение на 30 дней. Мининфтраструктуры усиливает охрану аэропортов и вокзалов, а россиян стали ограничено пропускать в Украину и через пункты пропуска в оккупированный Крым.