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Двоих украинских моряков арестовали почти до конца января

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 3
Украинские военные с захваченных россиянами кораблей встретят Новый год за решеткой.
Киевский районный суд Симферополя в оккупированном Крыму арестовал украинских моряков
Киевский районный суд Симферополя в оккупированном Крыму арестовал украинских моряков
фото ru.m.wikipedia.org

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Киевский районный "суд" Симферополя, работающий в оккупированном Крыму, принял "решение" об аресте на два месяца для двух задержанных ФСБ украинских моряков. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Таким образом, член экипажа захваченного россиянами буксира “Яны Капу“ Владимир Варемез и матрос захваченного катера “Никополь“ Сергей Цыбизов отправлены в СИЗО до 25 января 2019 года.

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Ранее Россия заявила, что на украинских военных кораблях, которые были обстреляны и захвачены военными РФ в нейтральных водах Керченского пролива, были сотрудники СБУ.

В СБУ признали это и пояснили, что сотрудники контрразведки СБУ и должны быть “приписаны“ к формированиям ВСУ или Госпогранслужбы и уже пятый год воюют бок-о-бок с рядовыми бойцами.

Возле суда, который должен избрать меру пресечения украинским моряками, дежурят российские силовики - они усилили меры безопасности в связи с началом процесса.

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Накануне крымчане собрались возле Киевского суда, чтобы поддержать задержанных ФСБ украинцев. Защищать наших моряков вызвались около восьми адвокатов, работающих в оккупированном Крыму.

Напомним, 25 ноября военные РФ захватили три украинских военных корабля, обвинив в провокации украинскую сторону. Были ранены шесть моряков, 23 – захвачены в плен.

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Верховная Рада ввела в 10 областях - Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской - и внутренних водах Азово-Керченской акватории военное положение на 30 дней. Мининфтраструктуры усиливает охрану аэропортов и вокзалов, а россиян стали ограничено пропускать в Украину и через пункты пропуска в оккупированный Крым.

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Теги: моряки, арест, Крым, оккупация, суд, Азов
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Комментариев (4)
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fkrfyfan    27.11.2018, 17:22
Оценка:  0
fkrfyfan
А они что думали будет вариант: понять, простить?
Негорро    27.11.2018, 16:48
Оценка:  +1
Негорро
Ничего страшного!По возвращении Пэдя Пuдорошенко им своим конфет засыпет полный кратер.)))))))
Rangol    27.11.2018, 16:13
Оценка:  +7
Rangol
Конечно моряков россияне поддерживают, поскольку они по принуждению агентов сбу, вопреки своей совести пошли на нагушение границе. Украинским морякам будет предоставления политическое убежище в России, что бы они могли избежать расстрела по военному времени на Украине за сдачу военных кораблей врагу
Coюзник    27.11.2018, 16:33
Оценка:  -3
Coюзник
Бредишь??? Боярышника пережрал???
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