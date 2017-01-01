Выборы в ОТГ могут не состоятся из-за военного положения - КИУ

Сейчас перед ЦИК достаточно сложная задача - принять юридически обоснованное решение.

Выборы в 125 объединенных территориальных громадах, назначенные Центральной избирательной комиссией на 23 декабря 2018 года, могут не состояться в связи с введением военного положения в отдельных областях Украины.

Об этом рассказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает Укринформ.

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“Однозначно, введение военного положения повлияет на проведение выборов. Статья 19 Закона Украины О правовом режиме военного положения дает достаточно четкие формулировки. Собственно, в ней говорится о том, что в условиях военного положения запрещается проведение выборов президента, выборов народных депутатов Украины и выборов в органы местного самоуправления. По мнению экспертов Комитета избирателей Украины, эту норму закона можно толковать как запрет проведения выборов: речь идет о выборах во всех регионах Украины, а не только тех, в которых введено военное положение. Поэтому, очевидно, что выборы 23 декабря не состоятся", - прокомментировал Кошель.

Впрочем, по его словам, не исключено, что ЦИК примет решение, согласно которому выборы в объединенных территориальных общинах таки состоятся в определенную дату.

"Мы предполагаем, что Центризбирком может толковать статью как таковую, запрещающее проведение выборов в ОТГ только в десяти областях Украины, где было введено военное положение. Вместе с тем законодательство предусматривает непрерывность избирательного процесса - и механизмов, как остановить проведение выборов, не существует. Поэтому сейчас перед ЦИК достаточно сложная задача: принять юридически обоснованное решение", - отметил эксперт.

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С другой стороны, он предполагает, что выборы в ОТГ могут состояться уже в апреле 2019 года. К тому же, в КИУ рассматривают как вполне логичный тот вариант, при котором ЦИК объединила бы выборы в ОТГ с выборами президента Украины первого или второго тура.

"Объединение выборов в ОТГ с президентскими позволит оптимизировать и избирательный процесс, и сами расходы", - отметил Кошель.

В то же время он акцентировал и необходимость усовершенствовать Закон О правовом режиме военного положения. По его мнению, этот документ должен содержать нормы относительно урегулирования вопроса проведения внеочередных выборов и выборов в органы местного самоуправления.

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"Парламент не возвращался к этому вопросу, потому что в украинской истории впервые было введение военное положение. Но вместе с тем, мы считаем, что этот закон нужно усовершенствовать, то есть он должен содержать четкие нормы о проведении внеочередных выборов, а также регулировать вопросы проведения выборов в органы местного самоуправления, в частности в отношении регионов, в которых введено военное положение", - пояснил глава КИУ.

Напомним, Центральная избирательная комиссия назначила первые местные выборы в 125 объединенных территориальных общинах на 23 декабря.

Как сообщалось 20 ноября, трем общественным организациям запретили быть наблюдателями на местных выборах.