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Песков о переговорах Порошенко и Путина: "Мы уже умиротворили ситуацию"

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 3
В России заявили, что нужды в личных переговорах двух президентов по ситуации в Керченском проливе нет.
Песков не видит смісла в переговорах Путина и Порошенко
Песков не видит смісла в переговорах Путина и Порошенко
EPA/UPG

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В Кремле считают, что Россия не нуждается в личных переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко о ситуации в Керченском пролив. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Радио Свобода.

“Ситуация не нуждается в умиротворении. Умиротворение произошло позавчера, когда наши пограничники умиротворили нарушителей государственной границы“, - отметил он. По мнению Пескова, еще одним шагом для решения ситуации станет суд над украинскими моряками. 

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Комментарий Пескова – ответ на заявление госсекретаря США Майка Помпео. Американец осудил агрессию России в Керченском проливе и призвал Порошенко и Путина провести прямые переговоры для разрешения ситуации. 

Урегулировать ситуацию путем дипломатических переговоров призывают также Австрия и Турция, Германия же хочет увидеть свидетельства произошедшего на Азовском море от Украины и тщательно их изучить.

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В понедельник агрессию России обсуждали на экстренном заседании Совбеза ООН, чрезвычайном заседании комиссии Украина-НАТО, во вторник обсуждение продолжится в комитете ЕС по политике и безопасности. Сегодня обсуждения продолжатся в рамках совещаний комитета ЕС по политике и безопасности.

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Федерика Могерини призвала Россию немедленно освободить украинские корабли и моряков. Однако Киевский районный «суд» Симферополя уже объявил об аресте двоих из них - Владимира Варемеза и Сергея Цыбизова – до 25 января. Кроме того, моряков незаконно допросили, обвиняя в спланированной провокации против РФ.

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Напомним, 25 ноября военные РФ захватили три украинских военных корабля, обвинив в провокации украинскую сторону. Были ранены шесть моряков, 23 – захвачены в плен.

Верховная Рада ввела в 10 областях - Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской - и внутренних водах Азово-Керченской акватории военное положение на 30 дней. К слову, президент Петр Порошенко рекомендовал ввести военное положение сроком на 60 дней, но в итоге пошел на компромисс и переписал свой указ.

Мининфраструктуры усиливает охрану аэропортов и вокзалов, а россиян стали ограничено пропускать в Украину и через пункты пропуска в оккупированный Крым. 

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Теги: Песков, Путин, Порошенко, Азов, моряки, арест, переговоры, Кремль
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Комментариев (4)
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AloneInNight    27.11.2018, 17:20
Оценка:  +1
AloneInNight
Идиот.
Что они вообще "умиротворили", напав на украинские катера, которые никого не трогали???
NYKITA    27.11.2018, 17:02
Оценка:  +4
NYKITA
Стыбзили Крым -, а теперь считают своим.
ВосставшийИзБана    27.11.2018, 16:57
Оценка:  +7
ВосставшийИзБана
Я посмотрю, как он будет скакать, когда его доцю в Европе возьмут за наркоту или вождение в пьяном виде.
Peyot    27.11.2018, 16:43
Оценка:  +6
Peyot
когда этого устатого петушка будут в гааге судить вместе с его членофюрером карликовым интересно он так же будет улыбатсья7
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