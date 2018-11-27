Россияне хотели уничтожить украинских моряков, а не повреждать корабли - ВМС

В ВМС обратили внимание на характер повреждений украинских кораблей.

На фото видно, что целились в рубки, где находится команда navy.mil.gov.ua

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Командование ВМС ВСУ считает, что российские корабли целенаправленно пытались уничтожить украинских моряков во время атаки на Азовском море.

Соответствующее заявление было размещено на странице в Facebook.

Ведомство уверено, что россияне не планировали выводить из строя корабли. В частности, командование опубликовало фотографии, на которых видно, что попадания приходятся в места где находится команда кораблей.

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“При переходе командор-сигнальщик малого бронированного артиллерийского катера Бердянск Андрей Эйдер находился на своем посту, как раз там, где вы видите пробоину в рубке украинского катера. Ранения получил как он, так и другие военнослужащие“, - отметили в ВМС.

Напомним, 27 ноября пограничная служба ФСБ России опубликовала свою хронологию инцидента у Керченского пролива, во время которого корабли РФ атаковали украинские катера и буксир.

Позднее, стало известно, кто именно командовал захватом украинских кораблей.

Отметим, что Киевский районный “суд“ Симферополя, работающий в аннексированном Крыму, принял “решение“ об аресте на два месяца для двух задержанных украинских моряков. Остальные 22 моряка ожидают “приговоров суда“.