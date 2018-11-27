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Россияне хотели уничтожить украинских моряков, а не повреждать корабли - ВМС

Комментариев: 4
В ВМС обратили внимание на характер повреждений украинских кораблей.
На фото видно, что целились в рубки, где находится команда
На фото видно, что целились в рубки, где находится команда
navy.mil.gov.ua

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Командование ВМС ВСУ считает, что российские корабли целенаправленно пытались уничтожить украинских моряков во время атаки на Азовском море. 

Соответствующее заявление было размещено на странице в Facebook.

Ведомство уверено, что россияне не планировали выводить из строя корабли. В частности, командование опубликовало фотографии, на которых видно, что попадания приходятся в места где находится команда кораблей.

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“При переходе командор-сигнальщик малого бронированного артиллерийского катера Бердянск Андрей Эйдер находился на своем посту, как раз там, где вы видите пробоину в рубке украинского катера. Ранения получил как он, так и другие военнослужащие“, - отметили в ВМС.

Напомним, 27 ноября пограничная служба ФСБ России опубликовала свою хронологию инцидента у Керченского пролива, во время которого корабли РФ атаковали украинские катера и буксир.

Позднее, стало известно, кто именно командовал захватом украинских кораблей. 

Отметим, что Киевский районный “суд“ Симферополя, работающий в аннексированном Крыму, принял “решение“ об аресте на два месяца для двух задержанных украинских моряков. Остальные 22 моряка ожидают “приговоров суда“.

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Теги: ВМС ВСУ, Азовское море, корабли, атака РФ
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Комментариев (9)
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Strv-003-3    27.11.2018, 17:18
Оценка:  0
Strv-003-3
Нефиг было бегать полдня , сказали остановиться , значит стоять
AloneInNight    27.11.2018, 17:19
Оценка:  -1
AloneInNight
На каком основании?
Ты всякого отморозка сразу слушаешься бесприкословно?
AloneInNight    27.11.2018, 17:18
Оценка:  -1
AloneInNight
Били по рубке из разного калибра ...
Тут все и так понятно.
AloneInNight    27.11.2018, 17:19
Оценка:  -1
AloneInNight
Для них украинские моряки враги и просто цель для уничтожения
Светлана    27.11.2018, 17:09
Оценка:  -3
Светлана
Известно,что преимущество плоских и бредовых мыслей заключается в том,что их больше умещается в голове.Ну а потом все это выдается нагора,как истина в последней инстанции,ведь бумага усе стерпит,да и "чем чудовищнее ложь,тем охотнее в нее верят",еще никто не отменял,да?
Woodbrother    27.11.2018, 17:12
Оценка:  +2
Woodbrother
Поделитсеь объемом ольгинского мыслительного процесса , поржем вместе
Негорро    27.11.2018, 17:06
Оценка:  -2
Негорро
Клоуны из ВМС!Если бы россияне хотели потопить наши катера,им бы не составило труда это сделать.
Woodbrother    27.11.2018, 17:09
Оценка:  +1
Woodbrother
Катера вообще то были украинскими, а не вашими рассейскими. Вы на своем ольгинго заговариваться стали.
Негорро    27.11.2018, 17:21
Оценка:  -1
Негорро
Старушка Виолетта,совсем ты от настойки глода отупела.Наши клоуны в очередной раз оборались,послав моряков,в надежде что их уничтожат...А россияне обломали этих скотов.Завязывай бухать.))))\
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