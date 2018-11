Общее заявление по агрессии России в Азовском море подпишут 28 стран ЕС

Читай также: Суд в оккупированном Крыму отправил в СИЗО еще троих украинских моряков

28 стран Евросоюза в данный момент готовят общее заявление по ситуации в Азовском море с захватом украинских кораблей и арестом моряков, которые находились на них. Об этом у себя в Twitter написал журналист Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йодзвяк.

Кроме того, около 6-7 стран Евросоюза готовы поддержать расширение санкций против России в связи с ее агрессией в Керченском проливе. Однако они не будут введены мгновенно, отмечает журналист.

“Если это произойдет, это, вероятно, будет длительный процесс (как всегда)“, - отметил Рикард. Сегодня представители стран ЕС обсуждают агрессию России в отношении Украины на уровне комитета по политике и безопасности. До этого по украинскому вопросу собирался Совбез ООН и специальная комиссия Украина-НАТО.

