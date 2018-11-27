Общее заявление по агрессии России в Азовском море подпишут 28 стран ЕС

При этом только 7 из них могут поддержать дополнительные санкции против России.

Страны ЕС могут расширить санкции в отношении РФ, но не быстро EPA/UPG

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28 стран Евросоюза в данный момент готовят общее заявление по ситуации в Азовском море с захватом украинских кораблей и арестом моряков, которые находились на них. Об этом у себя в Twitter написал журналист Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йодзвяк.

Кроме того, около 6-7 стран Евросоюза готовы поддержать расширение санкций против России в связи с ее агрессией в Керченском проливе. Однако они не будут введены мгновенно, отмечает журналист.

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“Если это произойдет, это, вероятно, будет длительный процесс (как всегда)“, - отметил Рикард. Сегодня представители стран ЕС обсуждают агрессию России в отношении Украины на уровне комитета по политике и безопасности. До этого по украинскому вопросу собирался Совбез ООН и специальная комиссия Украина-НАТО.

EU28 working on a common statement on #AzovSea & #KerchStrait. around 6-7 EU member states would consider further sanctions on #Russia but if it happens it is likely to be a long process (as always). #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 27 ноября 2018 г.

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Напомним, 25 ноября военные РФ захватили три украинских военных корабля, обвинив в провокации украинскую сторону.

После этого Верховная Рада ввела в 10 областях - Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской - и внутренних водах Азово-Керченской акватории военное положение сроком на 30 дней.

Мининфраструктуры усилило охрану аэропортов и вокзалов, а россиян стали ограничено пропускать в Украину и через пункты пропуска в оккупированный Крым. Тем временем в оккупированном Крыму продолжается незаконный суд над пленными украинскими моряками.