Перед введением военного положения Луценко улетел в Японию в отпуск

Луценко является видным членом СНБО, однако не присутствовал на заседании Совета в воскресенье.

Генеральный прокурор Юрий Луценко выразил несогласие с введением в Украине военного положения, после чего его отправили в отпуск.

Об этом сообщает Страна, ссылаясь на собственные источники.

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Отмечается, что Луценко является видным членом СНБО, однако не присутствовал на заседании совета в воскресенье, по итогам которого было рекомендовано ввести военное положение. Он также не появился на вчерашнем заседании Рады.

По данным источников, вопрос о введении военного положения, как о способе отсрочить проведение президентских выборов, обсуждался в окружении Порошенко уже давно. Луценко выступал против этого, о чем публично заявил в одном из интервью еще несколько месяцев назад. Генпрокурор даже пообещал уйти в отставку в случае подобного развития событий.

“Поэтому, когда вопрос о введении ВП стал ребром, Луценко высказал свое несогласие с этим и его, от греха подальше, отправили в отпуск. Юрий Витальевич улетел в Японию“, - рассказал источник в окружении генпрокурора.

По его словам, не исключено, что через некоторое время Луценко может объявить о своей отставке.

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“Ранее он уже несколько раз заявлял, что точно уйдет в отставку после выборов президента при любом их исходе. Но сейчас, на фоне несогласия с маневрами вокруг военного положения, это может случиться и раньше. Но пока он еще окончательного решения не принял“, - сказал источник.

Напомним, Верховная Рада поддержала закон о введении военного положения в Украине. “За“ проголосовали 276 народных депутатов, при 226 необходимых.