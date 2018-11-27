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Перед введением военного положения Луценко улетел в Японию в отпуск

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 2
Луценко является видным членом СНБО, однако не присутствовал на заседании Совета в воскресенье.
Генпрокурор улетел отдыхать в Японию
Генпрокурор улетел отдыхать в Японию
УНИАН

Генеральный прокурор Юрий Луценко выразил несогласие с введением в Украине военного положения, после чего его отправили в отпуск.

Об этом сообщает Страна, ссылаясь на собственные источники. 

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Отмечается, что Луценко является видным членом СНБО, однако не присутствовал на заседании совета в воскресенье, по итогам которого было рекомендовано ввести военное положение. Он также не появился на вчерашнем заседании Рады. 

По данным источников, вопрос о введении военного положения, как о способе отсрочить проведение президентских выборов, обсуждался в окружении Порошенко уже давно. Луценко выступал против этого, о чем публично заявил в одном из интервью еще несколько месяцев назад. Генпрокурор даже пообещал уйти в отставку в случае подобного развития событий. 

“Поэтому, когда вопрос о введении ВП стал ребром, Луценко высказал свое несогласие с этим и его, от греха подальше, отправили в отпуск. Юрий Витальевич улетел в Японию“, - рассказал источник в окружении генпрокурора. 

По его словам, не исключено, что через некоторое время Луценко может объявить о своей отставке. 

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“Ранее он уже несколько раз заявлял, что точно уйдет в отставку после выборов президента при любом их исходе. Но сейчас, на фоне несогласия с маневрами вокруг военного положения, это может случиться и раньше. Но пока он еще окончательного решения не принял“, - сказал источник.

Напомним, Верховная Рада поддержала закон о введении военного положения в Украине. “За“ проголосовали 276 народных депутатов, при 226 необходимых.

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Теги: Луценко, отпуск, военное положение, РФ, Украина
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Комментариев (3)
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Негорро    27.11.2018, 19:03
Оценка:  0
Негорро
Слабовидящий картавый зек-алкоголик,по-пьянке назначеный гей-прокурором своим шоколадным кумом Пuдром Пuдорошенко,за счёт госбюджета ещё и не туда сможет полететь.Ведь бухать это потешное зеко-уйобище обожает не меньше чем воровать!))))))))
Letohradek    27.11.2018, 18:12
Оценка:  -1
Letohradek
И шо с того? Больше писать не о чем?
мармизасвiдомого    27.11.2018, 18:08
Оценка:  +2
мармизасвiдомого
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