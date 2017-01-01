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В Ровенской области бешеный кот покусал двух человек

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Сейчас специалисты принимают меры для исключения эпидемии в селе.
На Ровенщине бешеный кот покусал людей
На Ровенщине бешеный кот покусал людей
Global Look Press

В селе Копытково Здолбуновского района Ровенской области бешеный кот покусал двух местных жителей. Бешенство у животного официально подтверждено.

Об этом сообщает Ровно вечернее.

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Сообщается, что ранее житель села в Копытково доставил в Здолбуновскую районную государственную больницу ветеринарной медицины труп бездомного кота. При выезде на место происшествия специалисты больницы установили, что кот укусил жителя села и его соседку, которая пыталась поймать животное.

Кота по просьбе пострадавших застрелил другой местный житель. Труп животного сожжен.

Сейчас специалисты Госпродпотребслужбы и государственной ветеринарной медицины района изучают возможные контакты больного кота с другими людьми и животными, проводят вынужденную дезинфекцию, а также прививки животных против бешенства.

Как сообщалось, в сентябре в Винницкой области бешеная лиса забежала в отделение полиции.

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Теги: бешенство, кот, Ровенская область
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