В Ровенской области бешеный кот покусал двух человек
В селе Копытково Здолбуновского района Ровенской области бешеный кот покусал двух местных жителей. Бешенство у животного официально подтверждено.
Об этом сообщает Ровно вечернее.
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Сообщается, что ранее житель села в Копытково доставил в Здолбуновскую районную государственную больницу ветеринарной медицины труп бездомного кота. При выезде на место происшествия специалисты больницы установили, что кот укусил жителя села и его соседку, которая пыталась поймать животное.
Кота по просьбе пострадавших застрелил другой местный житель. Труп животного сожжен.
Сейчас специалисты Госпродпотребслужбы и государственной ветеринарной медицины района изучают возможные контакты больного кота с другими людьми и животными, проводят вынужденную дезинфекцию, а также прививки животных против бешенства.
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