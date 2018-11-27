Суд в оккупированном Крыму отправил в СИЗО еще троих украинских моряков

На данный момент арестованы уже пятеро моряков с захваченных россиянами кораблей.

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Киевский районный “суд“ Симферополя, работающий в оккупированном, принял “решение“ об аресте уже пятерых украинских моряков. Об этом сообщает Крым. Реалии.

Кроме членов экипажа буксира “Яны Капу“ Владимиру Варимезу и матроса катера “Никополь“ Сергея Цыбизова, в СИЗО до 25 января будет находится мичман украинского буксира “Яны Капу“ Юрий Будзыло, старший матрос катера “Никополь“ Андрей Опрыско и старший матрос “Яны Капу“ Виктор Беспальченко.

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Суд продолжает рассматривать “дела“ остальных захваченных моряков. Прокуратура АРК ранее признала их военнопленными.

В Киеве сегодня прошло специальное совещание по координации усилий в помощи семьям моряков и самим заложникам, написала на своей странице в Facebook депутат от БПП Ирина Геращенко. В совещании приняли участие омбудсмен Людмила Денисова, представители ВМС, МинВОТ, МИД, руководство Меджлиса и представители общественных правозащитных организаций.

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По информации Украины, четверо из захваченных моряков еще не отошли от ранений, один – в тяжелом состоянии. При этом не ко всем из военнопленных допускают адвокатов.

“Судя по провокационному видео, запущенному в сеть, где ребят заставляют что-то читать с листа, к ним применяли незаконные методы давления“, - добавила Геращенко.

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В данный момент моряков во время “суда“ психологически поддерживают волонтеры и представители Меджлиса, которые находятся в Крыму.

Напомним, 25 ноября военные РФ захватили три украинских военных корабля, обвинив в провокации украинскую сторону.

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После этого Верховная Рада ввела в 10 областях - Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской - и внутренних водах Азово-Керченской акватории военное положение сроком на 30 дней. Мининфраструктуры усилило охрану аэропортов и вокзалов, а россиян стали ограничено пропускать в Украину и через пункты пропуска в оккупированный Крым.