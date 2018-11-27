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Регулятор пересчитал тарифы на отопление

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Стоимость отопления, по предварительным рассчетам, в среднем вырастет более чем на 17%.
Отопление подорожает на 17%
Отопление подорожает на 17%
golos.zp.ua

В связи с подорожанием газа тариф на отопление для насления может увеличиться на 17,1%. Об этом говорится в ответе Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пишет УНИАН во вторник, 27 ноября.

"По предварительным расчетам НКРЭКУ, сделанным с учетом требований действующего законодательства, для лицензиатов комиссии тарифы на тепловую энергию для нужд населения увеличатся в среднем на 17,1%", - говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что средняя стоимость услуги централизованного отопления (в частности для двухкомнатной квартиры) увеличится с 975 до 1136 грн. Таким образом, тариф вырастет на 161 гривну, заявили НКРЭКУ.

Как сообщалось, ранее НКРЭКУ одобрила подорожание стоимости производства тепловой энергии Киевтеплоэнерго на 22,3%.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман обратится в НКРЭКУ с просьбой ограничить размер повышения тарифов на теплоснабжение в регионах.

 

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Теги: Тарифы ЖКХ, отопление, Тепло, жкх тарифы отопление, отопительный сезон, повышение тарифов, НКРЭКУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
nvk1945    27.11.2018, 19:01
Оценка:  0
nvk1945
Ну вот и чудненько
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