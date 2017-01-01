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Супрун заявила о вызове на допрос в Генпрокуратуру

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Ульяну Супрун вызвали на допрос в Генпрокуратуру из-за заявлений экс-ректора Одесского медуниверситета Валерия Запорожана.
Ульяну Супрун допрсят в ГПУ
Ульяну Супрун допрсят в ГПУ
РБК-Украина

Исполняющую обязанности министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру Украины. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщила руководитель Минздрава в Facebook.

По ее словам, допрос состоится из-за заявлений бывшего ректора Одесского медуниверситета Валерия Запорожана.

"Генеральная прокуратура Украины вчера допросила Александра Линчевского, а в ближайшие дни допросит меня и государственного секретаря Министерства здравоохранения Артема Янчука", - написала Супрун в соцсети.

При этом она пояснила, что Минздрав разорвал контракт с Запорожаном за злоупотребления на посту и не раз направлял заявления в полицию по рассмотрению "систематического ограбления Запорожаном университета".

"В частности, 220 млн грн с закупок университета он потратил на оборудование, которое использовалось не для обучения студентов, а предоставления платных медицинских услуг", - заявила и. о. министра.

Напомним, 17 июля Министерство здравоохранения Украины уволило с должности ректора Одесского национального медицинского университета Валерия Запорожана.

Перед этим сообщалось, что Министерство здравоохранения отстранило от выполнения служебных обязанностей ректора Одесского национального медицинского университета Валерия Запорожана.

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Теги: Генпрокуратура, Минздрав, университет, Генеральная прокуратура, ГПУ, МОЗ, Супрун, допрос
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Источник: korrespondent.net

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