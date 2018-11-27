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На Закарпатье задержали шесть патрульных за взятки

Комментариев: 1
Инспекторы обнаруживали водителей, которые нарушали правила дорожного движения и вместо составления протоколов, требовали "расчет" на месте.
Задержания провели сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции
Задержания провели сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции
Нацполиция Украины

В Закарпатской области разоблачили во взяточничестве группу сотрудников сектора реагирования патрульной полиции одного из районных подразделений.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции на своей странице в Facebook во вторник, 27 ноября.

"Патрулируя территорию, инспекторы обнаруживали водителей, которые так или иначе нарушали правила дорожного движения и вместо составления соответствующих административных протоколов, требовали и получали "расчет" на месте происшествия. Сумма "откупных" составляла от 200 гривен до 300 долларов", – говорится в сообщении.

Областная прокуратура открыла уголовное производство по статье о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере (ч.3 ст.368 УК Украины).

О подозрении уже сообщено шестерым патрульным. Продолжаются мероприятия по избрании им меры пресечения и установления фактов причастности к другим преступлениям.

Cмотрите фотогалерею: На Закарпатье задержали шесть патрульных за взятки

Ранее в Киеве задержали двух офицеров полиции на взятке в 50 тысяч долларов. Организатором преступной группировки оказался оперуполномоченный отдела разоблачения правонарушений в сфере легального оборота наркотиков.

Также правоохранители разоблачили в получении взятки сотрудника ГПУ. Он был задержан детективами НАБУ "на горячем" при получении задатка в размере $15 тысяч.

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Теги: Закарпатье, взятка, фото, полиция, взятки, Закарпатская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
k2s11ltk    27.11.2018, 18:43
Оценка:  0
k2s11ltk
Що в міліції не подобалось, навіщо було щось змінювати?
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