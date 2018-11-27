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ФСБ показала изъятые у моряков Украины "документы"

Комментариев: 13
На одном из катеров якобы нашли документ с задачей скрытно перейти из Одессы в Бердянск.
Задержанные украинские корабли находятся в порту Керчи
Задержанные украинские корабли находятся в порту Керчи
КерчьИнфо

Федеральная служба безопасности России во вторник, 27 ноября, опубликовала трофейные документы, которые якобы были изъятые у задержанных украинских моряков после инцидента в Керченском проливе. сообщает РИА Новости.

В частности, как утверждается, на катере Никополь нашли документ с задачей скрытно перейти из Одессы в Бердянск. Особую скрытность якобы предписывалось обеспечить у Керченско-Еникальского канала.

Кроме того, на том же катере якобы обнаружили рукописный конспект установленных Россией правил плавания по Керченско-Еникальскому каналу. 

ФСБ отмечает, что на задержанных военных судах ВМС Украины находились несколько гранатометов, танковые и крупнокалиберные пулеметы, автоматы, пистолеты, гранаты и боеприпасы к огнестрельному оружию.

"На задержанных военных судах ВМС Украины находились следующие виды вооружения и боеприпасов: 30 мм пушка - 4 единицы, автоматический гранатомет АГС -17 - 4 единицы, пулемет ДШК 12,7 мм - 2 единицы, пулемет ПКТ 7,62мм - 4 единицы, автомат АК-47 5,45мм - 13 единиц, пистолет ПМ 9мм - 4 единицы, травматический пистолет 9 мм - 1 единица, сигнальный пистолет ПС - 1 единица, осколочно-фугасный снаряд 30 мм - 765 единиц", - говорится в документе.

Кроме того, на судах находилось 1975 выстрелов ВОГ-17 для гранатометов, 495 выстрелов ВОГ, 40 гранат РГД-5, 48 гранат РГД-42, 20 гранат РГД, запалы для гранат, патроны различного калибра и магазины для автомата Калашникова и пистолета Макарова.

В сообщении поясняется, что пушка 30 мм, АГС-17 и ПКТ составляют одну артустановку, а всего их четыре, по две на каждый катер.

Как сообщалось, сегодня в крымских судах начали арестовывать задержанных украинских моряков. Сегодня планируется избрать меру пресечения 12 из 24 военных.

 

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Теги: армия и вооружение, Керченский пролив, судно, корабли, Азовское море, моряки, ФСБ, документы, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (13)
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ВосставшийИзБана    27.11.2018, 18:57
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Объясните мне: как там можно пройти скрытно?! Это все равно как скрытно пройти таможню в Борисполе.
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    27.11.2018, 19:00
Оценка:  0
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Надо же что-то говорить, Может ФСБ решило что у Нас катера невидимки.
Или мантию невидимости у Поттера одолжили, как вариант))
ВосставшийИзБана    27.11.2018, 19:01
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
В прошлый раз эти катера появились внезапно.
ВосставшийИзБана    27.11.2018, 18:55
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
А московиты украинцев типа с цветами встречали.
AntiOlgino    27.11.2018, 18:51
Оценка:  +1
AntiOlgino
Так из чего россияне открыли огонь на поражение по рубке катера?
Пробоины явно не от стрелкового, там дыры от снарядов похоже. Или это гранатомет?
Ruspidor    27.11.2018, 18:40
Оценка:  +2
Ruspidor
Секретный документ конечно же на русском был...
adios    27.11.2018, 18:46
Оценка:  -2
adios
перейди по ссылке в статье
Cмотрите фотогалерею: ФСБ показала изъятые у моряков Украины "документы"
там все видно ))
ВосставшийИзБана    27.11.2018, 18:55
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
У них было 2 дня, чтобы напечатать, сфотографировать и выложить. За это время я и не такое выложить могу.
adios    27.11.2018, 18:56
Оценка:  -2
adios
выложи, я же не запрещаю))
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    27.11.2018, 18:57
Оценка:  -1
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Я таких "документов" за 5 минут нарисую что ты на улицу постесняешься выходить!
ВосставшийИзБана    27.11.2018, 18:57
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
БМ запрещает. А иначе тут каждый день по тысяче выкладывали бы.
adios    27.11.2018, 18:58
Оценка:  -2
adios
как же запрещает если ссылка в самой статье? )))
AloneInNight    27.11.2018, 19:00
Оценка:  0
AloneInNight
А есть основания вдруг верить ФСБ???
Они воюют против нас!!!
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