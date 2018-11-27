Треть украинцев не читают книги - опрос

Наиболее популярным занятием в свободное время для 58% опрошенных жителей страны является просмотр телепередач.

Социологи выяснили, что 31% жителей Украины никогда не читает книги. Об этом свидетельствуют данные исследования Ukrainian Reading Publishing Data 2018. Результаты соцопроса опубликовало издание Читомо.

Отмечается, что 1-2 часа в течение дня чтению книг уделяют 25% респондентов, от получаса до часа - 23%, а более двух часов в сутки - 13%.

Также стало известно, что чтение книг занимает пятое место в рейтинге самого популярного досуга среди украинцев. На первом месте телевидение (58%), втором и третьем - чтение СМИ, в частности интернет-СМИ, и активность в социальных сетях (соответственно 31% и 30% делают это ежедневно). На четвертом месте - слушание радио (22%).

Согласно данным, среди работников сферы образования, науки, здравоохранения, культуры посвящают чтению более часа ежедневно 55% опрошенных. Банкиры, промышленники и финансисты демонстрируют самые низкие показатели в сфере книгочтения - всего 1/3 из них отдают чтению час в день. Среди групп, выделенных по социальному статусу, больше времени читают студенты и учащиеся (55% более часа в день), тягу к книгам проявляют люди с высшим образованием - 58% читают более часа в день.

Среди жителей больших городов в полтора раза реже встречаются такие, кто не читает книг, чем среди жителей сел.

В опросе приняли участие 2013 человек из 122 населенных пунктов по всей территории Украины.

Напомним, в 2017 году меньше половины украинцев (43%) прочитали хотя бы одну книгу.

Также сообщалось, что более трети украинцев доверяет соцсетям как источнику информации.

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