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Треть украинцев не читают книги - опрос

Комментариев: 7
Наиболее популярным занятием в свободное время для 58% опрошенных жителей страны является просмотр телепередач.
Чтение занимает 5 место среди досуга
Чтение занимает 5 место среди досуга
Таисия Стеценко, Корреспондент.net

Социологи выяснили, что 31% жителей Украины никогда не читает книги. Об этом свидетельствуют данные исследования Ukrainian Reading Publishing Data 2018. Результаты соцопроса опубликовало издание Читомо.  

Отмечается, что 1-2 часа в течение дня чтению книг уделяют 25% респондентов, от получаса до часа - 23%, а более двух часов в сутки - 13%. 

Также стало известно, что чтение книг занимает пятое место в рейтинге самого популярного досуга среди украинцев. На первом месте телевидение (58%), втором и третьем - чтение СМИ, в частности интернет-СМИ, и активность в социальных сетях (соответственно 31% и 30% делают это ежедневно). На четвертом месте - слушание радио (22%).

Согласно данным, среди работников сферы образования, науки, здравоохранения, культуры посвящают чтению более часа ежедневно 55% опрошенных. Банкиры, промышленники и финансисты демонстрируют самые низкие показатели в сфере книгочтения - всего 1/3 из них отдают чтению час в день. Среди групп, выделенных по социальному статусу, больше времени читают студенты и учащиеся (55% более часа в день), тягу к книгам проявляют люди с высшим образованием - 58% читают более часа в день.

Среди жителей больших городов в полтора раза реже встречаются такие, кто не читает книг, чем среди жителей сел.

В опросе приняли участие 2013 человек из 122 населенных пунктов по всей территории Украины.

Напомним, в 2017 году меньше половины украинцев (43%) прочитали хотя бы одну книгу.

Также сообщалось, что более трети украинцев доверяет соцсетям как источнику информации.

 

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Теги: соцопросы, телевидение, книга, опрос, чтение, книги
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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doc1    27.11.2018, 20:19
Оценка:  -1
doc1
а 99% не ходят в театры, а когдато не ходить в театр было позором и признаком человека из колхоза и что теперь?
Зачем мне читать чьюто мазню если она мне не интересна???
Он был писателем... И ЧТО?? А я не хочу читать его бред написанный в пьяном угаре!!!
fkrfyfan    27.11.2018, 20:14
Оценка:  -3
fkrfyfan
А зачем читать когда есть самый честный 5-й анал
shurag    27.11.2018, 20:39
Оценка:  0
shurag
а канал Скарабеевой?
weightless    27.11.2018, 19:19
Оценка:  -1
weightless
Суть не в том, умеешь ли ты читать,
суть в другом - что ты читаешь
ВосставшийИзБана    27.11.2018, 19:27
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Суть в том, что читая, ты читаешь чужое мнение. Точно так же как ты слушаешь чужое мнение когда смотришь телевизор.
shurag    27.11.2018, 19:18
Оценка:  +1
shurag
у нас то хоть треть, на раисе то вообще то и меньшая доля читает
GALE    27.11.2018, 19:15
Оценка:  -2
GALE
Они просто читать не умеют.
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