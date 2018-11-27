Новинский: Верховная Рада показала возможность стать консолидированным центром

"Вчерашнее голосование в Верховной Раде по вопросу введения военного положения показало полное поражение Петра Порошенко. Ему не удалось осуществить свой изначальный замысел и установить диктатуру в стране, ограничить действие Конституции и отменить или перенести президентские выборы. В том виде, в котором решение было проголосовано, сама по себе идея военного положения становится нонсенсом и насмешкой над "стратегическим гением" людей из ближайшего окружения Президента", об этом на своей странице в Фейсбук пишет глава фракции Оппозиционный блок Вадим Новинский.

По словам политика, вместо 60 дней военного положения на территории всей страны (что привело бы к автоматическому переносу на неопределенное время президентских выборов) Рада утвердила военное положение в стиле "софт" - 30 дней на территории 10 областей с четким предписанием провести президентские выборы именно 31 марта. "Президентская команда настолько была уверена в том, то ее вариант будет безропотно принят народными депутатами, что еще до голосования отдали первоначальный текст Указа Президента в печать – и сегодня страна могла с удивлением видеть, как "Урядовий кур’єр" вышел с опубликованным без правок и изменений документом. Петр Порошенко получил крупнейшее политическое поражение", отмечает Новинский.

Он также констатирует, что попытка Порошенко изменить ситуацию в стране "под себя" провалилась. А Верховная Рада показала возможность стать консолидированным центром противодействия диктатуре. Новинский выразил благодарность фракции "Оппозиционного блока", которые решительно проголосовали против военного положения и отметил то, что в парламенте ряд фракций слаженно отреагировали на вызов со стороны президентской команды и совместными усилиями отвели угрозу.

Тем не менее, по мнению политика, необходимо быть бдительными. "Военное положение введено в половине страны. В основном это те области, в которых сильны позиции Украинской Православной Церкви. Если власть получит хоть какой-то обнадеживающий сигнал со стороны Стамбула относительно Томоса, ничто не может остановить их в желании захватить храмы и радикальным образом перекроить конфессиональную карту – военное положение дает им такую возможность, не смотря на уверения Петра Порошенко в том, что гражданские права не будут нарушены, а государство не будет вмешиваться в дела Церкви. Именно поэтому мы будем осуществлять постоянный контроль соблюдения прав и свобод граждан на территории десяти областей, в которых введено военное положение, а также будем оперативно информировать международные организации и дипломатические представительства о фактах выявленных нарушений".