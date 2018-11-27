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Крымский "суд" отправил в СИЗО уже дюжину украинских моряков

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 17
"Дела" остальных военнопленных рассмотрят в среду, сами задержанные считают свои дела политическими.
Военнопленных украинских моряков отправили в СИЗО на два месяца
Военнопленных украинских моряков отправили в СИЗО на два месяца
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Киевский районный “суд“ Симферополя, незаконно работающий в оккупированном Крыму, арестовал уже 12 украинских моряков. Таким образом, он вынес “решение“ еще по восьмерым морякам.

В числе арестованных - двое старших матросов “Яны Капу“ Михаил Власюк и Владимир Терещенко, а также капитан-лейтенант катера “Никополь“ Сергею Попову. Об этом пишет Крым. Реалии.

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В списке новых арестованных также оказались Андрей Опрыско, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Владислав Костышин, Роман Мокрюк.

Помимо них, под незаконным арестом уже находятся моряки буксира “Яны Капу“ - член экипажа Владимир Варимез, старший матрос Виктор Беспальченко и мичман Юрий Будзыло. Кроме того, в СИЗО отправили моряков катера “Никополь“ - матроса и старшего матроса Сергея Цыбизова и Андрея Опрыско.

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Все военнопленные арестованы сроком на два месяца – до 25 января 2019 года. Российские оккупационные власти обвиняют украинских моряков в незаконном пересечении границы. Арестованных доставят в СИЗО Симферополя.

Слушание “дел“ захваченных в плен военных продолжится завтра. На суде присутствовали “омбудсмен“ Крыма Людмила Лубина и омбудсмен РФ Татьяна Москалькова. В Киеве же провели совещание по координации действий для помощи и освобождения захваченных в плен военных.

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По информации журналиста Андрея Наумлюка, сегодня командира буксира “Яны Капу“ Олега Мельничука в Белгородском ИВС смог посетить адвокат. Военный рассказал ему, что во время задержания россияне применяли силу, “но сильно не били“.

Он также не считает, что украинцы нарушали какие-то границы или правила пересечения Азовского моря: “Мы стояли, ждали лоцмана, потом на нас напали. Ничьей границы мы не нарушали, виновным себя не считаю», - передал его слова адвокат Эдем Семедляев. Мельничук называет свое дело политическим.

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Напомним, 25 ноября военные РФ захватили три украинских военных корабля, обвинив в провокации украинскую сторону.

После этого Верховная Рада ввела в 10 областях - Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской - и внутренних водах Азово-Керченской акватории военное положение сроком на 30 дней.

Мининфраструктуры усилило охрану аэропортов и вокзалов, а россиян стали ограничено пропускать в Украину и через пункты пропуска в оккупированный Крым. Тем временем в оккупированном Крыму продолжается незаконный суд над пленными украинскими моряками.

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Теги: корабли, Азовское море, моряки, арест, суд, Крым, Азов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (17)
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iseamaster    27.11.2018, 20:17
Оценка:  +1
iseamaster
Послушайте у Шария радиообмен. Почему не выполнили указания береговой охраны РФ?
shurag    27.11.2018, 20:21
Оценка:  -3
shurag
вот и послушай внимательно
Da-Gabon    27.11.2018, 20:13
Оценка:  -2
Da-Gabon
Надо разрешить в порядке исключения просмотр фильмов, для моряков - "Крейсер Варяг", для танкистов "Экипаж машины боевой". Тактика - при первом шухере - в схрон, славы не принесет. Фильмы ватные, но смотреть надо.
shurag    27.11.2018, 20:21
Оценка:  -2
shurag
это такие сам смотришь?
ВосставшийИзБана    27.11.2018, 20:35
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Твой "Варяг" - это не более чес литературный вымысел. Кстати японцы этот "Варяг" потом подняли и использовали в боевых действиях под названием "Соя".
fkrfyfan    27.11.2018, 19:56
Оценка:  +2
fkrfyfan
Теперь по"стилка херащенко будет лить слёзы и рассказывать как страдаютневинно заключенные, забывая о том кто их туда отправил
shurag    27.11.2018, 20:23
Оценка:  -3
shurag
Фофан, это ты только что свою крепкую теорию придумал или сверху начальство подкинуло?
fkrfyfan    27.11.2018, 19:13
Оценка:  +6
fkrfyfan
Совершил преступление, будь готов отвечать. Войны нет, значит отвечать будут как уголовники.
AntiOlgino    27.11.2018, 19:16
Оценка:  -8
AntiOlgino
Какое?
Они просто стали жертвами российских отморозков, которые прессанули своим численным превосходством.
AntiOlgino    27.11.2018, 19:18
Оценка:  -7
AntiOlgino
Катера просто двигались по маршруту Одесса-Бердянск, ничего не нарушая.
AntiOlgino    27.11.2018, 19:19
Оценка:  -7
AntiOlgino
А россияне решили их атаковать ...
Просто царьку наверное такое нравится, они и готовы выслужиться любыми отмороженными способами ... о законе в связке с Россией можно просто забыть теперь, они на любые законы положили.
AntiOlgino    27.11.2018, 19:16
Оценка:  -8
AntiOlgino
А тебе пофиг какую туфту копипастить, лишь бы она исходила от россиян, которые вооют сейчас против нас.
shurag    27.11.2018, 20:23
Оценка:  -1
shurag
твоё руководство должно сесть на скамью в первую очередь за нарушение всех уставов
shurag    27.11.2018, 20:25
Оценка:  -2
shurag
тебе фофан ума не придаст носить форменную фуражку
AntiOlgino    27.11.2018, 19:10
Оценка:  -7
AntiOlgino
Что за тупое судилище над военнопленными?
Россияне хавают этот тупой цирк?
lalikana    27.11.2018, 19:43
Оценка:  +8
lalikana
Виолетта, опохмелись, ты или полностью не образована,или отупела с возрастом
shurag    27.11.2018, 20:24
Оценка:  -2
shurag
сама иди отрезвись
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