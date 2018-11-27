Крымский "суд" отправил в СИЗО уже дюжину украинских моряков

"Дела" остальных военнопленных рассмотрят в среду, сами задержанные считают свои дела политическими.

Военнопленных украинских моряков отправили в СИЗО на два месяца facebook.com/profile.php?id=100007934344180

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Киевский районный “суд“ Симферополя, незаконно работающий в оккупированном Крыму, арестовал уже 12 украинских моряков. Таким образом, он вынес “решение“ еще по восьмерым морякам.

В числе арестованных - двое старших матросов “Яны Капу“ Михаил Власюк и Владимир Терещенко, а также капитан-лейтенант катера “Никополь“ Сергею Попову. Об этом пишет Крым. Реалии.

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В списке новых арестованных также оказались Андрей Опрыско, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Владислав Костышин, Роман Мокрюк.

Помимо них, под незаконным арестом уже находятся моряки буксира “Яны Капу“ - член экипажа Владимир Варимез, старший матрос Виктор Беспальченко и мичман Юрий Будзыло. Кроме того, в СИЗО отправили моряков катера “Никополь“ - матроса и старшего матроса Сергея Цыбизова и Андрея Опрыско.

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Все военнопленные арестованы сроком на два месяца – до 25 января 2019 года. Российские оккупационные власти обвиняют украинских моряков в незаконном пересечении границы. Арестованных доставят в СИЗО Симферополя.

Слушание “дел“ захваченных в плен военных продолжится завтра. На суде присутствовали “омбудсмен“ Крыма Людмила Лубина и омбудсмен РФ Татьяна Москалькова. В Киеве же провели совещание по координации действий для помощи и освобождения захваченных в плен военных.

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По информации журналиста Андрея Наумлюка, сегодня командира буксира “Яны Капу“ Олега Мельничука в Белгородском ИВС смог посетить адвокат. Военный рассказал ему, что во время задержания россияне применяли силу, “но сильно не били“.

Он также не считает, что украинцы нарушали какие-то границы или правила пересечения Азовского моря: “Мы стояли, ждали лоцмана, потом на нас напали. Ничьей границы мы не нарушали, виновным себя не считаю», - передал его слова адвокат Эдем Семедляев. Мельничук называет свое дело политическим.

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Напомним, 25 ноября военные РФ захватили три украинских военных корабля, обвинив в провокации украинскую сторону.

После этого Верховная Рада ввела в 10 областях - Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской - и внутренних водах Азово-Керченской акватории военное положение сроком на 30 дней.

Мининфраструктуры усилило охрану аэропортов и вокзалов, а россиян стали ограничено пропускать в Украину и через пункты пропуска в оккупированный Крым. Тем временем в оккупированном Крыму продолжается незаконный суд над пленными украинскими моряками.