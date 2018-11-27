Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинцам приходят фейковые "мобилизационные" SMS - Минобороны

Комментариев: 5
Жителям Сумской области разослали фейковые сообщения с предложением прибыть в ближайшую воинскую часть, сообщили в Минобороны.
В Минобороны рассказали о фейковых смс, которые получили жители Сумской области
В Минобороны рассказали о фейковых смс, которые получили жители Сумской области
УНН

Жителям Путивльского района Сумской области, граничащей с Россией, от имени Минобороны Украины присылают смс с просьбой прибыть в ближайшую воинскую часть. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщила пресс-служба украинского оборонного ведомства.

В Минобороны сообщили, что не имеют никакого отношения к рассылке подобных сообщений и никогда ВСУ не прибегали к подобным мерам информирования граждан.

В ведомстве призвали граждан доверять только официальной информации и сообщать о подобных случаях в компетентные органы. 

 

 

Напомним, 26 ноября президент Петр Порошенко поручил Генеральному штабу Вооруженных сил организовать мероприятия частичной мобилизации.

На Волыни наловили автобус уклонистов от армии

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Украина-Россия, Минобороны, Сумская область, ВСУ, мобилизация, воинская часть, Мобилизация в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
shurag    27.11.2018, 20:28
Оценка:  -2
shurag
atos

хорошо знаком с такой работой в Польше? или ты в Австрии очко драил?
atos    27.11.2018, 20:42
Оценка:  0
atos
С какой целью интересуешься? Тоже хочешь очки почистить?))))
МАРИНА***КЛИМОВА    27.11.2018, 20:09
Оценка:  +1
МАРИНА***КЛИМОВА
А, что в этих SMS?
SWATFANAT    27.11.2018, 20:12
Оценка:  +1
SWATFANAT
В этих смс, призыв к героям, прибыть на утилизацию в ближайшею вийскову частыну, но дурных уже нет.)
shurag    27.11.2018, 20:15
Оценка:  -2
shurag
вчи мову,дурню
atos    27.11.2018, 20:16
Оценка:  0
atos
Унитазы на Польше, мыть прибыльней и безопасней, пусть лучше друзья, которые собрались в администрации, своих детишек мобилизуют. Так сказать, личным примером для всех)))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь