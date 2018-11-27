Украинцам приходят фейковые "мобилизационные" SMS - Минобороны
Жителям Путивльского района Сумской области, граничащей с Россией, от имени Минобороны Украины присылают смс с просьбой прибыть в ближайшую воинскую часть. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщила пресс-служба украинского оборонного ведомства.
В Минобороны сообщили, что не имеют никакого отношения к рассылке подобных сообщений и никогда ВСУ не прибегали к подобным мерам информирования граждан.
В ведомстве призвали граждан доверять только официальной информации и сообщать о подобных случаях в компетентные органы.
Cмотрите фотогалерею: Украинцам приходят фейковые "мобилизационные" SMS - Минобороны
Напомним, 26 ноября президент Петр Порошенко поручил Генеральному штабу Вооруженных сил организовать мероприятия частичной мобилизации.
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