В Раде объяснили, когда начнет действовать военное положение

Военное положение в части Украины начнет действовать с момента вступления в силу принятого Верховной Радой закона.

Военное положение в части областей Украины начнет действовать с момента вступления в силу закона, принятого Верховной Радой накануне. Об этом во вторник, 27 ноября, заявил спикер парламента Андрей Парубий, сообщает РБК-Украина.

"Военное положение вводится и действует с момента подписания председателем Верховной Рады Украины и Президентом Украины. Пока этот документ не является подписанным мной, президентом и не опубликован в Голосе Украины, закон не действует. То есть, хотя в указе указано 14:00 26 числа, реально он станет законом, когда будет подписан и опубликован", - отметил спикер.

Парубий также сообщил, что намерен подписать этот закон утром 28 ноября. По его словам, закон вступит в силу в течение дня.

"Я думаю, что это, скорее всего, будет завтра в течение дня. Я думаю, что президент также очень оперативно подпишет... С того момента осуществляются любые действия", - добавил он.

Напомним, Верховная Рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента О введении военного положения в Украине. Решение поддержали 276 народных депутатов.

Согласно указу, который опубликован на сайте президента, военное положение в Украине вводится сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября.

Военное положение вводится в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet