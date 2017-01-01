Штат Алабама признал Голодомор геноцидом украинцев

Губернатор штата Алабама Кей Айви подписал соответствующую прокламацию относительно Голодомора.

Памятник жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Вашингтоне Посольство Украины в США / Facebook

Американский штат Алабама признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщило посольство Украины в США на своей странице в Facebook во вторник, 27 ноября.

"Штат Алабама определяет Голодомор 1933-1932 годов в Украине геноцидом. И становится 21-м американским штатом, который официально присоединяется к чествованию памяти жертв этой трагедии", – говорится в сообщении.

Украинские дипломаті также опубликовали копию соответствующей прокламации губернатора штата Кея Айви.

"Я, губернатор штата Алабама Кей Айви, этим документом провозглашаю 24 ноября 2018 года днем памяти Голодомора украинского народа в штате Алабама", – говорится в документе.

Ранее в ноябре сообщалось, что американские штаты Коннектикут и Северная Каролина признали Голодомор 1932-1933-х годов в Украине геноцидом украинского народа.

А в начале октября Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа.

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