Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сепаратисты снизили огневую активность - штаб

Комментариев: 1
Штаб операции Объединенных сил заявил о низкой огневой активности сепаратистов по состоянию на 18:00 27 ноября.
Потерь среди личного состава Объединенных сил нет
Потерь среди личного состава Объединенных сил нет
Минобороны Украины

На Донбассе в течение суток вдоль линии соприкосновения сохранялась относительная тишина. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что огневая активность врага была зафиксирована на луганском направлении, в районе населенного пункта Крымское. Сепаратисты обстреливали наши позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено.

"Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять задачи в полной боевой готовности, держат ситуацию в районе проведения операции под своим контролем и готовы к реагированию на любые изменения в обстановке", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 ноября подразделения и воинские части сил ООС были приведены в полную боевую готовность.

Как сообщалось, за прошлые сутки сепаратисты 18 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: военные, обстрел, война на Донбассе, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
shurag    27.11.2018, 20:35
Оценка:  0
shurag
видно не придумали что делать дальше: пробуксовка мозгов без подачи мысли
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь