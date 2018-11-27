Сепаратисты снизили огневую активность - штаб

Штаб операции Объединенных сил заявил о низкой огневой активности сепаратистов по состоянию на 18:00 27 ноября.

На Донбассе в течение суток вдоль линии соприкосновения сохранялась относительная тишина. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что огневая активность врага была зафиксирована на луганском направлении, в районе населенного пункта Крымское. Сепаратисты обстреливали наши позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено.

"Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять задачи в полной боевой готовности, держат ситуацию в районе проведения операции под своим контролем и готовы к реагированию на любые изменения в обстановке", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 ноября подразделения и воинские части сил ООС были приведены в полную боевую готовность.

Как сообщалось, за прошлые сутки сепаратисты 18 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

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