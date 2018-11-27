Сепаратисты снизили огневую активность - штаб
На Донбассе в течение суток вдоль линии соприкосновения сохранялась относительная тишина. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что огневая активность врага была зафиксирована на луганском направлении, в районе населенного пункта Крымское. Сепаратисты обстреливали наши позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено.
"Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять задачи в полной боевой готовности, держат ситуацию в районе проведения операции под своим контролем и готовы к реагированию на любые изменения в обстановке", - говорится в сообщении.
Напомним, 27 ноября подразделения и воинские части сил ООС были приведены в полную боевую готовность.
Как сообщалось, за прошлые сутки сепаратисты 18 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.
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