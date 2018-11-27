Порошенко не смог поговорить с Путиным о моряках

Петр Порошенко заявил, что после захвата украинских судов пытался провести телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что после инцидента в Керченском проливе хотел поговорить об освобождении украинских моряков и судов с президентом России Владимиром Путиным, но в Москве не ответили. Об этом Петр Порошенко рассказал в интервью украинским телеканалам, информирует УНН во вторник, 27 ноября.

По словам главы государства, он вынужден был обратиться к канцлеру Германии.

"И хочу отметить, что сразу ночью я заказал разговор с президентом России Путиным. Мы не получили ответа. И я вынужден был обратиться к канцлеру Германии, чтобы она переговорила с Путиным с целью немедленного освобождения украинских воинов и украинских кораблей", - подчеркнул президент.

Напомним, вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате нападения были ранены шесть украинских военнослужащих.

ФСБ России обвинила украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

В Крыму арестовали половину задержанных моряков

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet