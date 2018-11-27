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Порошенко не смог поговорить с Путиным о моряках

Комментариев: 9
Петр Порошенко заявил, что после захвата украинских судов пытался провести телефонный разговор с Владимиром Путиным.
Порошенко заявил, что запрашивал телефонный разговор с Путиным
Порошенко заявил, что запрашивал телефонный разговор с Путиным
Администрация президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что после инцидента в Керченском проливе хотел поговорить об освобождении украинских моряков и судов с президентом России Владимиром Путиным, но в Москве не ответили. Об этом Петр Порошенко рассказал в интервью украинским телеканалам, информирует УНН во вторник, 27 ноября.

По словам главы государства, он вынужден был обратиться к канцлеру Германии.

"И хочу отметить, что сразу ночью я заказал разговор с президентом России Путиным. Мы не получили ответа. И я вынужден был обратиться к канцлеру Германии, чтобы она переговорила с Путиным с целью немедленного освобождения украинских воинов и украинских кораблей", - подчеркнул президент.

Напомним, вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате нападения были ранены шесть украинских военнослужащих.

ФСБ России обвинила украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". 

В Крыму арестовали половину задержанных моряков

 

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Теги: Путин, Меркель, Азовское море, моряки, Порошенко, Владимир Путин, Ангела Меркель, Петр Порошенко, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (10)
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atos    27.11.2018, 22:01
Оценка:  -1
atos
Батарейка что ли в мобильном села? Мокряки синиму хряку не интересны, ему сам движ интересен, этот мокрый пляжный движ, ты чего стоишь малышь)))
Sirko_1111    27.11.2018, 21:53
Оценка:  -4
Sirko_1111
Жалко птичку.
ХЪ    27.11.2018, 21:33
Оценка:  +2
ХЪ
Очевидно у масквабада нет денег на связь с Киевом. Санкции знаете ли...
atos    27.11.2018, 22:08
Оценка:  0
atos
Да да, у маскабада денег нету ггггггг)))))
ХЪ    27.11.2018, 22:16
Оценка:  0
ХЪ
а шо есть ? насосали у китайцев ? бугагага
ХЪ    27.11.2018, 22:20
Оценка:  0
ХЪ
выж смотрите там сильно не сосите
ХЪ    27.11.2018, 22:21
Оценка:  0
ХЪ
а хотя хер с вами...
сосите!
Бугагага
drozdikus    27.11.2018, 22:26
Оценка:  0
drozdikus
ХЪ тебе ли гомику про отсос говорить) клоун..... не смеши
Коляка    27.11.2018, 21:15
Оценка:  -1
Коляка
Та шо он брешет? Хто с ним балакать буде?
atos    27.11.2018, 22:06
Оценка:  -1
atos
Ты, чё? Он главнокамандувач самой сильной армией в мире, ой сорри, на континенте, ща ещё резервистов по фейковым смс, соберёт, активистов, ананистов и прочих лахау, и станет самой сильной армией на планете, даже я бы сказал, галактике)))))))
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