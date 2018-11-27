На Львовщине неизвестный обстреливает машины на трассе – СМИ

Все обстрелы произошли на трассе между селами Боянец и Туринка в Жовковском районе. Огонь ведется из охотничьего ружья.

Во Львовской области несколько водителей сообщили об обстреле их автомобилей из ружья на трассе между селами Боянец и Туринка в Жовковском районе. Об этом сообщает Захид.net во вторник, 27 ноября.

Как рассказала пресс-секретарь регионального управления Нацполиции Иванна Кутнив, в полицию обратился мужчина. Он рассказал, что в субботу, 24 ноября, его автомобиль ВАЗ-2108 обстреляли из ружья.

По информации издания, другие водители в соцсетях также сообщают о подобных случаях на трассе между селами Боянец и Туринка.

"Кроме места обстрелов эти случаи объединяют очевидные следы от охотничьего оружия с левой стороны автомобилей", – говорится в сообщении.

В частности, водитель грузовика Виктор Замлинский рассказал, что в ночь на 24 ноября его автомобиль обстреляли неизвестные. На фотографии заметны следы от дробовика неподалеку от окна водителя.

Житель Червонограда Владимир Гуляйгородский опубликовал фото автобуса, который также недавно попал под обстрел на этом участке дороги. Он добавил, что на момент выстрела в автобусе не было пассажиров.

Все пострадавшие от обстрелов водители отмечают, что обратились в полицию, однако правоохранители подтвердили информацию лишь об одном заявлении.

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