Выборы-2019: свежая президентская социология удивила экспертов

Исследования социологической группы «Украинский социологический фонд»

МОНИТОРИНГ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ НАСТРОЕНИЙ УКРАИНЦЕВ

Выборка: 2500 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей).

Срок проведения исследования: ноябрь 2018 года

Если бы выборы Президента Украины состоялись в следующее воскресенье, то как бы Вы проголосовали?

Среди тех, кто намерен голосовать и определился, %

Тимошенко (Батькивщина) 22,4

Зеленский (Слуга народа) 11,8

Гриценко (Гражданская позиция) 10,8

Порошенко (БПП) 10,5

Ляшко (Радикальная партия) 7,5

Мураев (Наши) 6,2

Новинский (Оппозиционный блок) 4,8

Бойко (оппозиционная платформа при жизни) 4,5

Садовый (Самопомощь) 3,6

Шевченко (УКРОП) 3,3

Другие кандидаты набрали меньший процент голосов.

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в следующее воскресенье, то как бы Вы проголосовали?

Среди тех, кто намерен голосовать и определился, %

Батькивщина (Тимошенко) 22,1

Слуга народа (Зеленский) 11,7

Гражданская позиция (Гриценко) 10,0

БПП (Кличко, Порошенко) 8,3

Оппозиционный блок (Новинский, Вилкул) 7,7

Радикальная партия (Ляшко) 7,1

Наши (Мураев) 5,8

Самопомощь (Садовый) 4,5

Оппозиционная платформа при жизни (Бойко, Рабинович) 3,7

УКРОП (Шевченко) 3,2

Свобода (Кошулинский, Тягнибок) 3,0

Другие партии набрали меньший процент голосов.