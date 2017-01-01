Из-за позиции Вадатурских Украина теряет речные перевозки

Как пишет “Сегодня“, Ярослав Пилипчук, эксперт по экономическому анализу и транспортной инфраструктуре “Украинского института будущего“, считает, что у речного транспорта в Украине есть две базовые проблемы. И проблема устаревшего флота и ситуация с дноуглублением - не наихудшая. Отсутствие законодательства по развитию внутреннего водного транспорта тормозит все - нет четких правил для инвесторов, отсутствует национальный регулятор и понятный для бизнеса тариф. К 2030 году Украина может выйти на 25 млн т грузоперевозок в год, считает эксперт. Для этого нужно принять закон о водном транспорте, принятие которого блокируется некоторыми депутатами.



Доля водного транспорта составляет лишь 0,2% общего объема грузопотоков в Украине, тогда как, например, в Нидерландах - 50%. Упадок дешевых речных перевозок считается одним из тормозов развития украинской экономики. Изменить ситуацию может либерализация рынка - это позволит не только оживить ситуацию с перевозками, но и обеспечить через уплату речного сбора поступления на обновление государством инфраструктуры. Но нардеп Вадатурский уже несколько лет подряд воюет против правительственного законопроекта “О внутреннем водном транспорте“, необходимого для развития отрасли. Между тем “Нибулон“, агрофирма Вадатурский, становится монополистом в речных перевозках.



Вместо правительственного законопроекта 2475, который должен ввести временный речной сбор и позволить иностранному флота работать на реках Украины на равных условиях с отечественными перевозчиками, нардеп Вадатурский проталкивает альтернативный законопроект №2475а-3, который полностью отрицает содержание реформы. Авторы предлагают передать содержание шлюзов гидроэлектростанциям и отменить плату за прохождение шлюзов, убрать сбор за прохождение мостов, отменить плату за пользование водными путями - все то, что должно идти на развитие инфраструктуры, ремонт шлюзов.



Как заявлял ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян, блокировка правительственного законопроекта приводит к торможению развития речных перевозок и потерь для бюджета страны: “Если бы мы проголосовали давно, то мы бы сейчас на реках имели не 8 млн тонн, по состоянию на 2017 год, а минимум 15 млн тонн. Когда мы заберем минимум 15 млн тонн из украинских автодорог в реки, мы сэкономим для дорожного фонда минимум 12 млрд грн“. За время блокировки законопроекта 80% рынка перевозки зерна речными путями заняла аграрная компания Вадатурских “Нибулон“, которую прочат в монополисты уже в ближайшее время.