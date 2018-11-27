В областях создадут штабы обороны – Порошенко
В Украине не будут создаваться новые военно-гражданские администрации в тех регионах, которые затрагивает закон о военном положении. Однако в них появятся штабы обороны.
Об этом сказал президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, сообщает РБК-Украина во вторник, 27 ноября.
"Военные администрации не будут создаваться. Будут создаваться только штабы обороны для организации и подготовки территориальной обороны: проверки резерва, проверки возможностей по мобилизации, проверки технического состояния. Будет передислоцирована часть войск и выдвинута на границу для того, чтобы сразу же организовать эффективную защиту", – пояснил Порошенко.
Он также заверил, что полномочия президента не будут расширены в связи с введением военного положения.
"Относительно ограничения конституционных прав и свобод. Позиция первая – полномочия не расширяются. Президент имеет исключительные конституционные полномочия по обороне страны в рамках статьи 106 Конституции... Это прямая конституционная ответственность президента, который должен защитить страну", – сказал Порошенко.
Напомним, Верховная Рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента О введении военного положения в Украине. Решение поддержали 276 народных депутатов.
Согласно указу, который опубликован на сайте президента, военное положение в Украине вводится сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября.
Военное положение вводится в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.
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