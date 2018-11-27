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В областях создадут штабы обороны – Порошенко

Комментариев: 5
Будет передислоцирована часть войск и выдвинута на границу для того, чтобы сразу же организовать эффективную защиту, отметил президент.
Петр Порошенко заверил, что его полномочия не будут расширены
Петр Порошенко заверил, что его полномочия не будут расширены
Пресс-служба президента Украины

В Украине не будут создаваться новые военно-гражданские администрации в тех регионах, которые затрагивает закон о военном положении. Однако в них появятся штабы обороны.

Об этом сказал президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, сообщает РБК-Украина во вторник, 27 ноября.

"Военные администрации не будут создаваться. Будут создаваться только штабы обороны для организации и подготовки территориальной обороны: проверки резерва, проверки возможностей по мобилизации, проверки технического состояния. Будет передислоцирована часть войск и выдвинута на границу для того, чтобы сразу же организовать эффективную защиту", – пояснил Порошенко.

Он также заверил, что полномочия президента не будут расширены в связи с введением военного положения.

"Относительно ограничения конституционных прав и свобод. Позиция первая – полномочия не расширяются. Президент имеет исключительные конституционные полномочия по обороне страны в рамках статьи 106 Конституции... Это прямая конституционная ответственность президента, который должен защитить страну", – сказал Порошенко.

Напомним, Верховная Рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента О введении военного положения в Украине. Решение поддержали 276 народных депутатов.

Согласно указу, который опубликован на сайте президента, военное положение в Украине вводится сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября.

Военное положение вводится в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

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Теги: Украина, Порошенко, Петр Порошенко, военное положение, Военное положение в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Светлана    28.11.2018, 00:05
Оценка:  0
Светлана
Оглосите весь список, пжста,организовать эффективную защиту от кого?Странное дело,уже вторые сутки ВО,а никто не нападает?
iseamaster    28.11.2018, 00:03
Оценка:  0
iseamaster
На небе Бог, а на земле Россия!
Мапасяня    28.11.2018, 00:07
Оценка:  -1
Мапасяня
Под землей твоя россея. Кстати говоря, а ватаны масквабадские в курсе что их жутко обманули по поводу "России"?. Написали в росианской конституции, что якобы термин "Россия" приравнивается к термину "Российская Федерация", но это только термин, а физически в реальности и по факту только РФ!
Мапасяня    28.11.2018, 00:09
Оценка:  -1
Мапасяня
Смешно но росианские колхозники и масквабадские ватники верят в существование РОССИИ, которая по факту существует только в термине! ЛОЛ! Конченые ватные лохи!!!!!!
Progenitor_K    27.11.2018, 23:21
Оценка:  +4
Progenitor_K
Кремлевские тролли заметно активизировали свои провокационные вбросы, относительно жителей востока Укураины. Очевидно в кремле расчитывают продавливать раскол, что бы ориентировать восток на москву.
Честно скажу, что на мой скромный взгляд, у кремля нет ни единого шаснса ни в чем
Progenitor_K    27.11.2018, 23:22
Оценка:  +3
Progenitor_K
Точнее сказать, у кремлевской мрази есть только один шанс, схлопотать новые санкции. На это у них всегда есть забронированный судьбой шанс. Как бы комично это не звучало, но это факт.
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