В Керчи арестованы еще трое украинских моряков

Суд санкционировал арест граждан Украины до 25 января 2019 года. Таким образом, на данный момент арестованы 15 украинских моряков.

Керченский городской суд во втроник, 27 ноября, арестовал на два месяца трех украинских моряков, которые были ранены во время захвата судов в Керченском проливе. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что среди арестованных Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока. До судебного заседания они находились в больнице.

Украинских военнослужащих подозревают в незаконном пересечении государственной границы России.

Ранее в этот же день суд в Симферополе арестовал на два месяца 12 украинских моряков с задержанных суден. Мера пресечения в отношении еще девяти должна быть избрана в среду, 28 ноября.

Моряки являются военнопленными и суду не подлежат – Климкин Напомним, 25 ноября спецназ РФ захватил три украинских корабля у Керченского пролива. В результате атаки были ранены шесть украинских военнослужащих. ФСБ России обвинила украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

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