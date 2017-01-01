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В Керчи арестованы еще трое украинских моряков

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Суд санкционировал арест граждан Украины до 25 января 2019 года. Таким образом, на данный момент арестованы 15 украинских моряков.
Украинские моряки в Симферополе
Украинские моряки в Симферополе
 
Керченский городской суд во втроник, 27 ноября, арестовал на два месяца трех украинских моряков, которые были ранены во время захвата судов в Керченском проливе. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда.
 
Отмечается, что среди арестованных Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока. До судебного заседания они находились в больнице.
 
Украинских военнослужащих подозревают в незаконном пересечении государственной границы России.
 
Ранее в этот же день суд в Симферополе арестовал на два месяца 12 украинских моряков с задержанных суден. Мера пресечения в отношении еще девяти должна быть избрана в среду, 28 ноября.
 
Моряки являются военнопленными и суду не подлежат – Климкин

Напомним, 25 ноября спецназ РФ захватил три украинских корабля у Керченского пролива. В результате атаки были ранены шесть украинских военнослужащих.

ФСБ России обвинила украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". 

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Теги: конфликт, суд, Черное море, корабли, Азовское море, моряки, арест, захват, Керчь
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Источник: korrespondent.net

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