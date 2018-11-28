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Порошенко объяснил решение о военном положении

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После инцидента в Азовском море ВСУ необходимо было обеспечить инструментами на случай наземного вторжения России, отметил президент.
Порошенко рассказал журналистам о введении военного положения в стране
Порошенко рассказал журналистам о введении военного положения в стране
president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что необходимость ввести в Украине военное положения вызвана угрозой полномасштабной войны с Россией. Об этом он заявил во вторник, 27 ноября, в интервью украинским телеканалам.

Глава государства отметил, что его слова подтверждаются увеличением военного контингента России возле украинской границы.

"Я хочу, чтобы никто не думал, что это забавы или игрушки. Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией", - подчеркнул Порошенко.

Во время интервью президент также продемонстрировал данные украинской разведки со снимками, сделанными в сентябре и октябре. На них, по его словам, изображена российская военная база в 18 км от украинской границы. 

"Как вы видите, количество танков на базах, которые расположены вдоль нашей границы, увеличилось в три раза. Для чего они были туда передислоцированы?", – заявил глава государства.

Он также добавил, что значительно увеличилась численность подразделений, которые были передислоцированы вдоль всей границы с Украиной, и оправдать это позицией о проведении военных учений нельзя.

Напомним, Порошенко также заверил, что полномочия президента не будут расширены в связи с введением военного положения.

Как сообщал Корреспондент.net, 26 ноября Верховная Рада 276 голосами поддержала указ президента О введении военного положения в Украине

Согласно решению главы государства, военное положение в Украине вводится сроком на 30 суток с 14.00 26 ноября в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

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Теги: война, Порошенко, Россия-Украина, Петр Порошенко, военное положение, агрессия России, Военное положение в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Тетракварк    28.11.2018, 00:47
Оценка:  0
Тетракварк
Путин сосед! Этим все объясняется.
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