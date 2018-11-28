Порошенко объяснил решение о военном положении
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что необходимость ввести в Украине военное положения вызвана угрозой полномасштабной войны с Россией. Об этом он заявил во вторник, 27 ноября, в интервью украинским телеканалам.
"Я хочу, чтобы никто не думал, что это забавы или игрушки. Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией", - подчеркнул Порошенко.
Во время интервью президент также продемонстрировал данные украинской разведки со снимками, сделанными в сентябре и октябре. На них, по его словам, изображена российская военная база в 18 км от украинской границы.
"Как вы видите, количество танков на базах, которые расположены вдоль нашей границы, увеличилось в три раза. Для чего они были туда передислоцированы?", – заявил глава государства.
Он также добавил, что значительно увеличилась численность подразделений, которые были передислоцированы вдоль всей границы с Украиной, и оправдать это позицией о проведении военных учений нельзя.
Я маю матеріали розвідувальних даних та супутникові знімки. Це знімки російської військової бази, яка розташована у 18 км від нашого кордону. За 17 вересня, 24 вересня. Це все танки. Це жовтень. Кількість танків на базах, які розташовані вздовж нашого кордону зросла втричі. pic.twitter.com/bk2JEdXQw7— Петро Порошенко (@poroshenko) 27 ноября 2018 г.
Напомним, Порошенко также заверил, что полномочия президента не будут расширены в связи с введением военного положения.
Как сообщал Корреспондент.net, 26 ноября Верховная Рада 276 голосами поддержала указ президента О введении военного положения в Украине.
Согласно решению главы государства, военное положение в Украине вводится сроком на 30 суток с 14.00 26 ноября в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.
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