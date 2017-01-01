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США пообещали Украине военную помощь - Порошенко

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Глава Госдепартамента в телефонном разговоре с украинским лидером пообещал содействие Вашингтона для защиты суверенитета страны.
Майк Помпео пообещал Петру Порошенко помощь США для защиты Украины
Майк Помпео пообещал Петру Порошенко помощь США для защиты Украины
president.gov.ua

Госсекретарь США Майк Помпео пообещал Украине военную помощь для защиты суверенитета в связи с действиями России в Азовском море. Об этом президент Петр Порошенко сообщил 27 ноября в интервью каналу CNN.

"В ходе телефонного разговора с Майком Помпео он пообещал мне, что США предоставят полную помощь, в том числе военную помощь, по защите суверенитета Украины", - заявил Порошенко.

Украинский лидер подчеркнул, что Россия концентрирует большое количество войск вдоль украинской границы и это подтверждает разведывательная информация, в том числе и от источников в НАТО.

Также он добавил, что Украина может принять окончательное решение об ограничении въезда граждан РФ в страну в период действия военного положения уже в среду, 28 ноября.

Напомним, 26 ноября Порошенко по телефону обсудил с Помпео ситуацию в Азовском море.

Как сообщал Корреспондент.net, 25 ноября спецназ РФ захватил три украинских корабля у Керченского моста. В результате атаки были ранены шесть украинских военнослужащих.

В России обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

В связи обострением ситуации Порошенко направил в Верховную Раду предложение о введении военного положения в стране. Парламент поддержал инициативу главы государства.

Согласно указу президента, военное положение в Украине вводится сроком на 30 суток с 14.00 26 ноября в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

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Теги: США, Украина-США, Порошенко, интервью, Петр Порошенко, военная помощь, Военная помощь США Украине
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Источник: korrespondent.net

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