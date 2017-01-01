США пообещали Украине военную помощь - Порошенко

Глава Госдепартамента в телефонном разговоре с украинским лидером пообещал содействие Вашингтона для защиты суверенитета страны.

Госсекретарь США Майк Помпео пообещал Украине военную помощь для защиты суверенитета в связи с действиями России в Азовском море. Об этом президент Петр Порошенко сообщил 27 ноября в интервью каналу CNN.

"В ходе телефонного разговора с Майком Помпео он пообещал мне, что США предоставят полную помощь, в том числе военную помощь, по защите суверенитета Украины", - заявил Порошенко.

JUST IN: Ukraine’s President @poroshenko tells me that during a phone call with Mike Pompeo, the U.S. Secretary of State pledged “full assistance, including military assistance,” to protect Ukrainian sovereignty. pic.twitter.com/DyoKE9ipPq — Christiane Amanpour (@camanpour) 27 ноября 2018 г.

Украинский лидер подчеркнул, что Россия концентрирует большое количество войск вдоль украинской границы и это подтверждает разведывательная информация, в том числе и от источников в НАТО.

Также он добавил, что Украина может принять окончательное решение об ограничении въезда граждан РФ в страну в период действия военного положения уже в среду, 28 ноября.

Напомним, 26 ноября Порошенко по телефону обсудил с Помпео ситуацию в Азовском море.

Как сообщал Корреспондент.net, 25 ноября спецназ РФ захватил три украинских корабля у Керченского моста. В результате атаки были ранены шесть украинских военнослужащих.

В России обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

В связи обострением ситуации Порошенко направил в Верховную Раду предложение о введении военного положения в стране. Парламент поддержал инициативу главы государства.

Согласно указу президента, военное положение в Украине вводится сроком на 30 суток с 14.00 26 ноября в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

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