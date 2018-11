США пообещали Украине военную помощь - Порошенко

Госсекретарь США Майк Помпео пообещал Украине военную помощь для защиты суверенитета в связи с действиями России в Азовском море. Об этом президент Петр Порошенко сообщил 27 ноября в интервью каналу CNN.

"В ходе телефонного разговора с Майком Помпео он пообещал мне, что США предоставят полную помощь, в том числе военную помощь, по защите суверенитета Украины", - заявил Порошенко.

JUST IN: Ukraine’s President @poroshenko tells me that during a phone call with Mike Pompeo, the U.S. Secretary of State pledged “full assistance, including military assistance,” to protect Ukrainian sovereignty. pic.twitter.com/DyoKE9ipPq