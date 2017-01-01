Турция: Курды - главная угроза для мира в Сирии

Анкара намерена продолжить борьбу с угрозами, которые исходят от террористических организаций на севере Сирии и Ирака.

Совет национальной безопасности Турции считает, что основная угроза для урегулирования в Сирии исходит с северо-востока страны, контролируемого силами самообороны курдов. Об этом говорится в итоговой декларации Совбеза, заседание которого проходило во вторник, 27 ноября, под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Анадолу.

"В ходе заседания было подчеркнуто, что самая большая угроза политическому урегулированию в Сирии исходит от террористической структуры на востоке от реки Евфрат. То, что некоторые страны не признают YPG (отряды народной самообороны курдов - ред.) террористической организацией, наносит ущерб борьбе с терроризмом в глобальном масштабе", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Анкара продолжит "бескомпромиссную борьбу против угроз южным границам страны, которые исходят от террористических организаций, окопавшихся на севере Сирии и Ирака".

Напомним, Турция неоднократно обвиняла США в поставках вооружения контролирующим северо-восток Сирии силам самообороны сирийских курдов, которых считает террористической организацией.

В конце октября Эрдоган заявил, что Анкара закончила приготовления к операции против террористов в Сирии.

Ранее сообщалось, что США хотят разместить наблюдательные посты на границе Сирии и Турции, чтобы таким образом препятствовать усилению напряжения между Анкарой и курдскими военизированными формированиями

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