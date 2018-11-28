Самолет США провел разведку у Керченского пролива

Борт из патрульной эскадрильи ВМС США приблизился к береговой линии полуострова на расстояние в 31 километр.

Противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США во вторник, 27 ноября, провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крыма. Об этом сообщает мониторинговый портал PlaneRadar в своем Twitter.

Воздушное судно с бортовым номером 168848 входит в состав 26 патрульной эскадрильи ВМС США. Оно приближалось к береговой линии полуострова на расстояние в 31 километр.

Ранее в тот же день, судя по данным PlaneRadar, разведывательный полет в этом районе выполнил стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США, который также провел мониторинг линии разграничения в Донбассе.

Boeing P-8 Poseidon — патрульный противолодочный самолет, предназначенный для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях.

RQ-4 Global Hawk — стратегический разведывательный БПЛА. Этот аппарат способен выполнять патрулирование в течение 30 часов на высоте до 18 000 метров.

Ранее сообщалось, что военный самолет США направился к побережью Крыма.

Вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих. ФСБ России обвинила украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины.

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