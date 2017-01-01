Итоги 27 ноября: Доллар по 32 и тариф на отопление
Доллар значительно подорожал в обменниках на фоне введения военного положения; регулятор пересчитал тариф на отопление: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
Доллар в обменниках подорожал до 32 гривен
Украинские банки активно поднимали наличный курс доллара на фоне роста котировок на межбанке, вызванных введением военного положения. Средняя цена продажи закрепилась в рамках 28,50-29,0 гривен за доллар.
При этом в небанковских финучреждениях цена продажи валюты достигала 32 гривен за доллар.
ВТБ Банк признали банкротом в Украине
Национальный банк признал украинскую “дочку“ российского ВТБ Банка неплатежеспособной. Утром 28 ноября в финучреждение будет введена временная администрация. В то же время, российский банк с государственной долей ВТБ хочет отсудить в международном суде у Петра Порошенко деньги за то, что 12 лет назад купил банк Мрия.
В Украине по новым правилам оформили первую “евробляху“
Черновицкая таможня оформила первое транспортное средство на “еврономерах“ по новым правилам. Об этом информировала Государственная фискальная служба.
Гражданин Украины растаможил легковой автомобиль с дизельным двигателем Renault Laguna 2004 года выпуска с немецкой регистрацией, заплатив в государственный бюджет более 49,3 тысячи гривен.
Россия не признала решение арбитража по иску Ощадбанка
В пресс-службе Министерства юстиции России сообщили, что Москва не признает решение международного арбитража в Гааге по иску украинского Ощадбанка о компенсации убытков в размере 1,3 миллиарда гривен в связи с утраченными в Крыму инвестициями.
В НКРЭКУ сообщили об изменении правил оплаты за электричество
Глава Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Оксана Кривенко заявила, что с 1 января 2019 года украинцы будут заключать отдельные договора на поставки и распределение электроэнергии.
Решение Арбитражного трибунала в Париже является окончательным и обязательным для выполнения сторонами.
В случае невыполнения Россией обязательства возместить Ощадбанку почти 1,3 млрд долларов убытков, причиненных в результате аннексии Крыма, эта сумма будет ежедневно увеличиваться примерно на 97 тысяч долларов.
В Крыму арестовали 15 задержанных украинских моряков
Киевский суд Симферополя арестовал на два месяца 12 украинских моряков, задержанных во время захвата судов в Керченском проливе.
Позже стало известно, что Керченский городской суд арестовал до 25 января 2019 года еще троих украинских моряков, которые были ранены во время инцидента в Азовском море.
Таким образом на данный момент арестованы 15 украинских моряков, а девять ожидают решения суда 28 ноября.