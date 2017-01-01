Итоги 27 ноября: Доллар по 32 и тариф на отопление

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Доллар значительно подорожал в обменниках на фоне введения военного положения; регулятор пересчитал тариф на отопление: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Доллар в обменниках подорожал до 32 гривен

Украинские банки активно поднимали наличный курс доллара на фоне роста котировок на межбанке, вызванных введением военного положения. Средняя цена продажи закрепилась в рамках 28,50-29,0 гривен за доллар.

При этом в небанковских финучреждениях цена продажи валюты достигала 32 гривен за доллар.

ВТБ Банк признали банкротом в Украине

Национальный банк признал украинскую “дочку“ российского ВТБ Банка неплатежеспособной. Утром 28 ноября в финучреждение будет введена временная администрация. В то же время, российский банк с государственной долей ВТБ хочет отсудить в международном суде у Петра Порошенко деньги за то, что 12 лет назад купил банк Мрия.

В Украине по новым правилам оформили первую “евробляху“

Черновицкая таможня оформила первое транспортное средство на “еврономерах“ по новым правилам. Об этом информировала Государственная фискальная служба.

Гражданин Украины растаможил легковой автомобиль с дизельным двигателем Renault Laguna 2004 года выпуска с немецкой регистрацией, заплатив в государственный бюджет более 49,3 тысячи гривен.

Россия не признала решение арбитража по иску Ощадбанка

В пресс-службе Министерства юстиции России сообщили, что Москва не признает решение международного арбитража в Гааге по иску украинского Ощадбанка о компенсации убытков в размере 1,3 миллиарда гривен в связи с утраченными в Крыму инвестициями.

В НКРЭКУ сообщили об изменении правил оплаты за электричество

Глава Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Оксана Кривенко заявила, что с 1 января 2019 года украинцы будут заключать отдельные договора на поставки и распределение электроэнергии.

Решение Арбитражного трибунала в Париже является окончательным и обязательным для выполнения сторонами.



В случае невыполнения Россией обязательства возместить Ощадбанку почти 1,3 млрд долларов убытков, причиненных в результате аннексии Крыма, эта сумма будет ежедневно увеличиваться примерно на 97 тысяч долларов.



В Крыму арестовали 15 задержанных украинских моряков

Киевский суд Симферополя арестовал на два месяца 12 украинских моряков, задержанных во время захвата судов в Керченском проливе.

Позже стало известно, что Керченский городской суд арестовал до 25 января 2019 года еще троих украинских моряков, которые были ранены во время инцидента в Азовском море.

Таким образом на данный момент арестованы 15 украинских моряков, а девять ожидают решения суда 28 ноября.