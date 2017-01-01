Сутки на Донбассе: 5 вражеских обстрелов, потерь в рядах ВСУ нет

Противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливал украинские позиции в районах Крымского, Новгородского, Марьинки, Водяного и Лебединского.

Потерь среди личного состава не было mil.gov.ua

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В течение минувших суток сепаратисты пять раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди личного состава не допущено.

Об этом в среду, 28 ноября, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

“Противник продолжает применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями… В результате боевых действий, потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено“, - говорится в сводке штаба ООС.

Незаконные вооруженные формирования из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Новгородское, Марьинка, Водяное и Лебединский.

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Кроме того, из минометов калибра 82-мм, боевики вели огонь по позициям ООС вблизи Водяного на Приазовье.

По данным украинской разведки, за минувшие сутки, один противник был уничтожен.

“С начала текущих суток враг огневой активности не проявлял “ - подытожили в штабе ООС.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировали 18 обстрелов, двое военных были ранены.