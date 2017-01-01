Сутки на Донбассе: 5 вражеских обстрелов, потерь в рядах ВСУ нет
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В течение минувших суток сепаратисты пять раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди личного состава не допущено.
Об этом в среду, 28 ноября, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
“Противник продолжает применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями… В результате боевых действий, потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено“, - говорится в сводке штаба ООС.
Незаконные вооруженные формирования из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Новгородское, Марьинка, Водяное и Лебединский.
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Кроме того, из минометов калибра 82-мм, боевики вели огонь по позициям ООС вблизи Водяного на Приазовье.
По данным украинской разведки, за минувшие сутки, один противник был уничтожен.
“С начала текущих суток враг огневой активности не проявлял “ - подытожили в штабе ООС.
Напомним, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировали 18 обстрелов, двое военных были ранены.