В Польше идет рассылка смс-фейков в связи с агрессией РФ на Азове

Очевидно, рассылка имеет провокационный характер.

Многие поляки от 18 до 65 лет получили ложные повестки twitter.com/RCB_RP

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Жители восточных регионов Польши получили в понедельник, 26 ноября, якобы от правительственного центра безопасности (RCB) Польши фальшивые смс-ки о необходимости прибытия мужчин призывного возраста от 18 до 65 лет в местные органы власти.

В RCB Польши опровергли такое требование к гражданам, заявив, что сообщения являются фальшивыми. Сейчас выяснением обстоятельств этого инцидента занимаются польские спецслужбы.

Об этом сообщает Укринформ.

“Правительственный центр безопасности не рассылал сообщения о тревоге (Alert RCB), касающиеся прибытия мужчин в гмины (наименьшая андминистративно-территориальная единица РП). Делом фальшивых смс-ок уже занимается Агентство внутренней безопасности и полиция“,- проинформировало RCB Польши.

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От пользователя Alert RCB жители восточных районов страны получали, в частности, следующие сообщения: “Внимание! Мужчины в возрасте 18-65 лет, проживающих на территории гмины Дукла, обязаны прибыть в управление гмины 27 ноября на 10:00 в связи с кризисной ситуацией в Украине. Прошу ожидать дальнейшие сообщения“.

Как сообщается, государственная система смс-оповещения жителей Польши от правительственного центра страны должна заработать с 12 декабря. Сейчас идет ее проверка.

Как сообщалось, утром 25 ноября в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Российский пограничный корабль Дон совершил таран украинского рейдового буксира.

В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами.

Вечером стало известно, что в ходе прямого боестолкновения со спецназом РФ у Керченского моста были захвачены три корабля Украины. В ходе инцидента ранены шесть украинских моряков.

Верховная Рада поддержала закон о введении военного положения в Украине.