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Зайцевой требуют назначить психиатрическую экспертизу

Комментариев: 1
Прокурор и адвокаты Зайцевой попросили время на ознакомление с ходатайством.
Экспертиза должна выяснить, была ли Зайцева под наркотиками
Экспертиза должна выяснить, была ли Зайцева под наркотиками
facebook.com/tetyana.dotsyak

Елене Зайцевой, которая обвиняется в деле о смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове, могут назначить психиатрическую экспертизу. 

Как сообщает NewsRoom, такое ходатайство подал адвокат второго фигуранта ДТП Геннадия Дронова Сергей Перепелица.

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По мнению защитника, экспертиза поможет ответить на вопрос, была ли Зайцева в момент совершения преступления под воздействием наркотиков. Доверить исследование Перепелица предложил киевским специалистам.

“В Харькове данное исследование уже проводилось во время досудебного следствия, но ответа так и не было“, - сказал адвокат. 

Адвокаты Зайцевой Юлия Козырь и Евгений Мельниченко, а также представители обвинения попросили время на ознакомление с ходатайством. Судья Виктор Попрас объявил перерыв до 4 декабря.

Напомним, 13 ноября в Киевском районном суде Харькова в ходе очередного заседания по делу о смертельном ДТП на Сумской, обвиняемой Елене Зайцевой снова стало плохо.

До этого, суд продлил арест Зайцевой и Дронову на 60 суток.

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Теги: смертельное ДТП, Харьков, Зайцева, Дронов
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Комментариев (1)
ConcorD    28.11.2018, 09:44
Оценка:  +1
ConcorD
шлюха ботоксная.... АБАСАТЬ И СЖЕЧЬ СУКУ
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